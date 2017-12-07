«Толкаться научился пёс»: незрячая сибирячка написала стихи о метро от имени собаки-поводыря

Ирина Бурмистрова и её собака-проводник Уайт в новосибирском метро

Незрячая жительница Новосибирска написала стихи про метро от имени своей собаки-поводыря по имени Уайт — пёс помогает ей ездить в общественном транспорте.







«Это размышления собаки-проводника о метро. У меня собака Уайт, лабрадор. Ему 11 лет в ноябре исполнилось», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Ирина Бурмистрова.







Первая поездка с Уайтом в новосибирском метрополитене запомнилась ей тем, что пёс немного упрямился проходить через входные двери, однако на перроне чувствовал себя комфортно. «И когда мы заходили, на Маркса, например, у него всегда были порывы зайти именно в пустой вагон, откуда все люди только что вышли, — вспоминает Ирина. — Сначала он был очень скромный, не умел толкаться, пропускал людей вперёд.





А сейчас это уже профессиональная собака, она очень много и часто ездит. Поэтому научился, толкается так же, как и люди».







Ирине Бурмистровой 44 года, она работает массажистом в больнице № 34 . Женщина потеряла зрение, когда ей было 15 лет. «У меня была близорукость высокая, а потом я ударилась головой, у меня произошла отслойка сетчатки», — рассказала Ирина. Она вышла замуж, родила двоих детей, несколько лет назад начала писать стихи — «либо про собак, либо про любовь».







В стихотворении-размышлении собаки о метро Ирина рассказала, как человек с собакой-проводником проходит на перрон. «В метрополитене есть такой порядок, что нас сопровождают. Мы когда проходим контроль, нужно вызывать дежурную, чтобы она проводила нас до вагона. Положено ждать, иногда ждать бывает долго, минут по десять. Стоишь и ждёшь, а собака, конечно, не понимает, почему», — говорит Ирина. Уайт, по её словам, не просто собака-проводник, а друг, с которым она неразлучна уже около 10 лет.







Ирина называет Уайта другом





С разрешения автора НГС.НОВОСТИ публикуют стихотворение Ирины Бурмистровой.





Размышления собаки-проводника о метро







С хозяйкой захожу в метро

Сказать по правде, мне оно

Совсем не нравится, но что ж

Иду, с маршрута не уйдёшь.

Хотя, по совести сказать,

Не мог я долго устоять

От мысли, чтобы его пройти

И вход в подземку не найти.

Совсем туда не заходить,

Хозяйку мимо проводить.

Но объясняла мне она —

Дорога наша так длинна,

Что без метро никак нельзя,

И я поверил ей, друзья.

Толпа людей нога к ноге,

Иду, но чую, быть беде.

И точно, дверь по морде хлоп

Мне и хозяйке прямо в лоб.

Урок запомнил навсегда —

Не подходи к двери, когда

Её наотмашь отпустил зашедший.

След его простыл.



А у тебя звенит в ушах,

Слеза в глазах, на лбу шишак.

Но это было только раз,

Теперь-то я знаток и ас.

К такой двери не подойду,

Остановлюсь и подожду,

Когда хозяйка дверь возьмёт

И мне скомандует: «Вперёд!».





Есть контролёры, будь здоров.

Пускают нас без лишних слов.

Погладят нежно по спине,

Удачи пожелают мне.

А есть такие ворчуны.

Стоим с хозяйкой у стены,

Чего-то молча ждём, зачем.

Ведь я иду на зависть всем.

Не тороплюсь и не бегу,



К двери вагона подведу.

Хозяйка терпеливо ждёт,

Ну вот дежурная идёт.

Дежурная, ты мне поверь,

Ведь я один найду ту дверь,

Которая подходит нам,

Пошли уж с горем пополам.

Ну стыдно братцы вплоть до слёз,

Я — проводник, рабочий пёс,

Веду не я, ведут меня,

Растрёпана душа моя.



Но снова людям подчинюсь,

И очень медленно плетусь.



Ещё один больной вопрос

Тревожил мой собачий мозг,

Когда к метро я привыкал

Он мне покоя не давал.

Заходим утром на перрон

И справа, слева есть вагон.

Но справа полон он людей,

Спешат, торопятся скорей



В него пытаются залезть,



И нам туда уже не сесть.







А слева, гляньте, боже мой!



Стоит вагон совсем пустой,

Просторный, я быстрей к нему,

Хозяйка дёрнет, не пойму,

И строго говорят кругом,

И в полный поезд мы идём.



Но почему, мой бедный хвост,

О, я почти что всмятку пёс.

Хозяйка гладит, говорит,

Что тот пустой идёт в тупик,

Что мол направо надо нам,

А утром люди по делам

Все едут, так что не зевай,

Входи и место занимай.



Теперь-то я не промах, брат.

Кто не успел, не виноват.

Толкаться научился пёс

И для меня уж не вопрос

Войти в заполненный вагон

И преспокойно ехать в нём.



А впрочем, я привык к метро

Спокойно, сухо и тепло.

Не мёрзнут лапы в январе,

Не обалдеешь на жаре.

Не надо мокнуть под дождём,

Шум ветра тоже нипочём.

Не стоит спрашивать людей:

«Скажите номер поскорей».

И невозможно опоздать,

Так как не надо долго ждать.

С хозяйкой солидарен я,

Нам без метро никак нельзя.





Ирина и Уайт вместе уже около 10 лет









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