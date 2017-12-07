«Лексус» Травникова заметили припаркованным у пешеходного перехода
Днём 7 декабря автомобиль врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова заметили припаркованным с нарушениями правил ПДД.
Фото с «Лексусом» Травникова появилось в соцсетях — автомобиль с проблесковым маячком стоял впритык к пешеходному переходу, нарушая правило, по которому машины могут останавливаться не ближе чем за 5 метров до «зебры». Очевидцы рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в соцсети Facebook, что номера у «Лексуса» не было видно из-за грязи, за ним стояла машина сопровождения ДПС.
Автомобиль заметили сегодня возле здания Восход, 20. Травникова, садящегося в эту машину, видели около 14:00.
«Управление делами губернатора НСО выяснило, что это машина управления. Эта машина работала с губернатором, в момент фотографии губернатора не было в машине», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов.
По его словам, управление уже расследует ситуацию с парковкой. «К водителю будет применено дисциплинарное взыскание. Губернатор не может следить, где припаркован автомобиль — его привозят, высаживают. Задача парковки, соблюдение правил и всех норм лежит на водителе», — добавил Нешумов.
Также неподалёку очевидцы заметили несколько автомобилей с номерами серии «ООО», закреплёнными за правительством Новосибирской области. Один из них — «Ауди» — также очень близко располагался у пешеходного перехода. По информации свидетелей, пассажиры этих машин сегодня посещали ресторан Bierhof.
Раньше Травникова видели выходящим из «Лексуса», когда он приезжал на стройку гарнизонного Дома офицеров на территории военного городка.
Ранее Андрей Травников признавался в нарушении другого правила дорожного движения — в октябре его заметили непристёгнутым ремнём безопасности в машине во время съёмки сюжета для канала «Россия 1».
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Елена Громкова
Фото vk.com/incident_nsk (1), очевидцев (2, 3), Александра Ощепкова (4)