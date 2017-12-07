«Лексус» Травникова заметили припаркованным у пешеходного перехода

«Лексус» с проблесковыми маячками заметили сегодня днём рядом с пешеходным переходом
«Лексус» с проблесковыми маячками заметили сегодня днём рядом с пешеходным переходом

Днём 7 декабря автомобиль врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова заметили припаркованным с нарушениями правил ПДД.


Фото с «Лексусом» Травникова появилось в соцсетях — автомобиль с проблесковым маячком стоял впритык к пешеходному переходу, нарушая правило, по которому машины могут останавливаться не ближе чем за 5 метров до «зебры». Очевидцы рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в соцсети Facebook, что номера у «Лексуса» не было видно из-за грязи, за ним стояла машина сопровождения ДПС.


Автомобиль заметили сегодня возле здания Восход, 20. Травникова, садящегося в эту машину, видели около 14:00.


«Управление делами губернатора НСО выяснило, что это машина управления. Эта машина работала с губернатором, в момент фотографии губернатора не было в машине», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов. 


По его словам, управление уже расследует ситуацию с парковкой. «К водителю будет применено дисциплинарное взыскание. Губернатор не может следить, где припаркован автомобиль — его привозят, высаживают. Задача парковки, соблюдение правил и всех норм лежит на водителе», — добавил Нешумов.


Также неподалёку очевидцы заметили несколько автомобилей с номерами серии «ООО», закреплёнными за правительством Новосибирской области. Один из них — «Ауди» — также очень близко располагался у пешеходного перехода. По информации свидетелей, пассажиры этих машин сегодня посещали ресторан Bierhof.


«Ауди» также очень близко располагалась у пешеходного перехода
«Ауди» также очень близко располагалась у пешеходного перехода


На Восходе сегодня заметили и другие автомобили с номерами серии «ООО»
На Восходе сегодня заметили и другие автомобили с номерами серии «ООО»


Раньше Травникова видели выходящим из «Лексуса», когда он приезжал на стройку гарнизонного Дома офицеров на территории военного городка.


Андрей Травников у служебного «Лексуса» осенью
Андрей Травников у служебного «Лексуса» осенью


Ранее Андрей Травников признавался в нарушении другого правила дорожного движения — в октябре его заметили непристёгнутым ремнём безопасности в машине во время съёмки сюжета для канала «Россия 1».


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 6199
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (75)75
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Исполнить новогодние желания поможет Сбербанк
8 декабря в прямом эфире НГС заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбербанка расскажет о продуктах и услугах банка по потребительскому и ипотечному кредитованию, вкладах и специальных праздничных предложениях.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено