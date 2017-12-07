«Лексус» Травникова заметили припаркованным у пешеходного перехода

«Лексус» с проблесковыми маячками заметили сегодня днём рядом с пешеходным переходом

Днём 7 декабря автомобиль врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова заметили припаркованным с нарушениями правил ПДД.





Фото с «Лексусом» Травникова появилось в соцсетях — автомобиль с проблесковым маячком стоял впритык к пешеходному переходу, нарушая правило, по которому машины могут останавливаться не ближе чем за 5 метров до «зебры». Очевидцы рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в соцсети Facebook, что номера у «Лексуса» не было видно из-за грязи, за ним стояла машина сопровождения ДПС.





Автомобиль заметили сегодня возле здания Восход, 20. Травникова, садящегося в эту машину, видели около 14:00.





«Управление делами губернатора НСО выяснило, что это машина управления. Эта машина работала с губернатором, в момент фотографии губернатора не было в машине», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов.





По его словам, управление уже расследует ситуацию с парковкой. «К водителю будет применено дисциплинарное взыскание. Губернатор не может следить, где припаркован автомобиль — его привозят, высаживают. Задача парковки, соблюдение правил и всех норм лежит на водителе», — добавил Нешумов.





Также неподалёку очевидцы заметили несколько автомобилей с номерами серии «ООО», закреплёнными за правительством Новосибирской области. Один из них — «Ауди» — также очень близко располагался у пешеходного перехода. По информации свидетелей, пассажиры этих машин сегодня посещали ресторан Bierhof.





«Ауди» также очень близко располагалась у пешеходного перехода





На Восходе сегодня заметили и другие автомобили с номерами серии «ООО»





Раньше Травникова видели выходящим из «Лексуса», когда он приезжал на стройку гарнизонного Дома офицеров на территории военного городка.





Андрей Травников у служебного «Лексуса» осенью





Ранее Андрей Травников признавался в нарушении другого правила дорожного движения — в октябре его заметили непристёгнутым ремнём безопасности в машине во время съёмки сюжета для канала «Россия 1».





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