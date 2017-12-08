К Новосибирской области приближаются метели с порывистым ветром

В воскресенье синоптики прогнозируют снегопады и ветер с порывами до 20 м/с
В воскресенье синоптики прогнозируют снегопады и ветер с порывами до 20 м/с

Синоптики обнародовали прогноз погоды на ближайшие дни: к концу недели Новосибирскую область могут накрыть снегопады.


Как полагают синоптики, в пятницу и субботу, 8 и 9 декабря, на погоду в регионе будет влиять область высокого атмосферного давления — осадки в эти дни маловероятны.


«В утренние часы возможны туманы, изморозь. Температурный фон несколько ниже, чем накануне: [ночью] от –10 до –16 градусов, местами ниже –20, дневные температуры — от –6 до –11 градусов. На дорогах гололедица», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Зато в последний день недели, согласно прогнозу, в Новосибирской области могут возобновиться снегопады. «Мы предполагаем активизацию выхода циклона из районов Казахстана и Средней Азии и на 10 декабря собираемся уже предсказывать осадки: снег, метели, порывистый ветер силой до 15–20 м/с», — сообщил Ягудин.


По его словам, ночная температура в воскресенье останется примерно на том же уровне, что и накануне. Днём может потеплеть до –1…–6 градусов.


Судя по данным на сайте Западно-Сибирского УГМС, погода в Новосибирске будет примерно такой же, как и в целом по области. 8 и 9 декабря осадков не ожидается, а в воскресенье утром и днём местами в городе пройдёт небольшой снег.


Ранее синоптики прогнозировали, что первая декада декабря в Новосибирской области будет теплее нормы на 1–3 градуса, а крупные волны холода в регион не придут.

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