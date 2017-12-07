Видео: отчаянный новосибирский Санта-Клаус спустился под воду к акулам

Смелый Санта в аквариуме с опасными рыбами

Новосибирский водолаз облачился в костюм Санта-Клауса и погрузился к акулам и скатам дельфинария с мешком подарков — он будет делать это каждый день.







Сегодня, 7 декабря, водолаз в костюме Санта-Клауса первый раз погрузился с мешком еды в аквариум с акулами в дельфинарии.







«У нас водолазы каждый день погружаются, чистят [аквариум] и кормят [рыб] в два часа. В данном случае мы просто решили эксплуатировать его как Санта-Клауса, чтобы он ещё веселил людей. В какой-то степени есть ограничения [движений из-за костюма], но проверили, токсичности никакой нет, обитателям это не навредит в любом случае.





А так как водолазы у нас профессиональные, естественно, погружаются ежедневно, знают местность аквариума очень хорошо, никаких эксцессов не должно случиться», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалист по связям с общественностью Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» Антон Нагорняк.











Кроме кормёжки акул водолазы в праздничных костюмах будут приветствовать и поздравлять посетителей — они будут делать это каждый день примерно с 14:00 до 14:30 до конца январских каникул.





Ранее другие новосибирцы — любители глубоких погружений — отпраздновали Новый год в ледяном карьере. Глубина погружения составила 6–7 метров, под водой температура была на тот момент 3 градуса, а на улице — от –5 до –10 градусов. Но как признался НГС.НОВОСТИ дайвер, ему было даже жарко.

