На бывшем золоотвале ТЭЦ-5 в Октябрьском районе решили построить микрорайон

Когда приступят к строительству, пока не известно

На территории бывшего золоотвала ТЭЦ-5 в Октябрьском районе Новосибирска построят жилмассив.







«Проектирование участка только начинается, сейчас мы определяем назначение земельных участков под разрешённые виды использования. Застройка там предполагается смешанная: это окраина города и пригородная зона, поэтому застройка будет в основном малоэтажная — до четырёх этажей, с отдельно стоящими домами средней этажности до шести этажей. На территории планируется строительство школы, детских садов, магазинов, объектов культуры», — рассказал главный градостроитель проекта Алексей Нестёркин из компании-проектировщика «Архиград».





Сроки строительства микрорайона пока точно не известны. Сначала нужно утвердить проект планировки, изменить вид разрешённого использования участка, дождаться окончания рекультивации и получить заключения, что строить можно. Только после этого начнётся проектирование.





Также по проекту будет реконструирована дорога от улицы Выборной до Новолугового. В октябре НГС.НОВОСТИ писали об этой дороге: местные жители сообщали, что её часть после ливней утонула в грязи. В мэрии города рассказывали, что около 200 метров дороги, покрытые щебёнкой, находятся в охранной зоне золошлакоотвала ТЭЦ-5.





«То, что на золоотвале ТЭЦ-5 строить можно — экспертизы эти имеются, получено разрешение, что золошлаковый материал является строительным материалом — его можно применять в бетонах. Необходимо будет закончить рекультивацию полностью и получить соответствующие финальные заключения», — добавил Нестёркин.





В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области НГС.НОВОСТИ уточнили, что в 2008 году золошлакоотвал заполнился и сейчас законсервирован. «Сейчас разрабатывается рабочая документация для ликвидации золоотвала № 1 ТЭЦ-5. С января по июнь 2018 года АО "СИБЭКО" запланировано проведение государственной и экологической экспертиз проекта ликвидации золоотвала. Реализовать проект планируется с августа 2018 года по февраль 2019 года, в июне 2019 года планируется исключить золоотвал из реестра», — рассказали в минтрансе.





Вчера в администрации Октябрьского района состоялись публичные слушания, на которых строительство микрорайона на месте бывшего золоотвала было одобрено и рекомендовано изменить назначение земель.

