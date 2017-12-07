«Это слабое место»: Локоть объяснил причину гололёда на тротуарах

Обледенелые тротуары в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что в городе плохо чистят тротуары — он объяснил это нехваткой техники и плохой работой управляющих компаний.







«Остаётся нашим слабым местом уборка тротуаров, за что я критикую, спрашиваю, делаю замечания, — констатировал мэр 7 декабря на встрече с журналистами. — Мы ощущаем недостаток, дефицит техники, способной быстро, эффективно убирать тротуары до двух метров. Убирать территорию и посыпать её песко-соляной смесью. Во многом приходится делать это вручную».







Убирать тротуары мэр призвал в том числе владельцев магазинов и офисных зданий. «Если вы поучаствуете в уборке примыкающей территории, то тем самым вы поддержите хороший имидж ваших предприятий — торговые это сети или офисы какие-то, неважно. Это хороший имидж офиса, здания организации. Тем самым будет оказана существенная помощь городу Новосибирску. Это практика не новая, большинство предпринимателей откликаются вполне адекватно и вносят существенный вклад в уборку города», — отметил Локоть.







Также он сообщил, что в ближайшее время пройдут рейды по районам, во время которых специалисты проверят работу управляющих организаций, ответственных за уборку снега и наледи во дворах.







Основные магистрали, по его мнению, «в нормативе», так как технология уборки снега отработана. «Разбрасывается песко-соляная смесь. В течение дня она работает в том числе при помощи колёс машин. А непосредственно уже сбор и раздвигание этого снежного покрова, этой каши происходит в тёмное время. Чтобы не создавать дополнительных препятствий во время интенсивного движения в дневное время на улицах города Новосибирска», — объяснил Локоть.







Жители Новосибирска и области стали чаще падать на скользких тротуарах. Например, за первые дни календарной зимы сотни жителей Новосибирской области получили из-за гололедицы травмы.