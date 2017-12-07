Недолго бегал: полиция схватила сбежавшего отца пятерых детей, погибших в пожаре

Утром 3 декабря в доме в посёлке Степном погибли пять детей Владимира Перфильева
Утром 3 декабря в доме в посёлке Степном погибли пять детей Владимира Перфильева

Полиция задержала жителя Искитимского района Новосибирской области 32-летнего Владимира Перфильева — мужчина скрылся из больницы, куда его поместили после страшного пожара, в котором погибли пятеро его детей.


«Задержала полиция на территории Искитима», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ источник в правоохранительных органах. Получить официальный комментарий ГУ МВД по Новосибирской области пока не удалось. 


Ранее Следственный комитет сообщал, что у многодетного отца ожоги верхних дыхательных путей и тела и врачи не разрешают следователям общаться с мужчиной. По словам родственников, из-за тяжёлого состояния Перфильев не смог присутствовать на похоронах детей, однако 7 декабря стало известно, что мужчина сбежал из больницы


Дополнение: В пресс-службе СК России по НСО пояснили, что Перфильев ушёл из больницы 6 декабря, не уведомив о своём местонахождении. Мужчина был объявлен в розыск, 7 декабря сотрудники полиции задержали подозреваемого в Искитиме и доставили к следователю. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».


«В настоящее время Перфильев задержан по подозрению в совершении указанного преступления, а в дальнейшем будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения», — пояснили в ведомстве.

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