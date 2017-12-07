Новосибирец проехал по соседним городам и украл внедорожник за полтора миллиона

Мужчину поймали в Томске, где он планировал украсть ещё один автомобиль
Мужчину поймали в Томске, где он планировал украсть ещё один автомобиль


В Кузбассе под суд пошёл 29-летний новосибирец, который год назад украл с помощью сканера внедорожник «Тойота Хайлендер».


Преступление произошло в декабре 2016 года в Кемерово — обвиняемый вскрыл автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей с помощью сканера автомобильных сигнализаций.


«На автомобиле была установлена сигнализация, однако она не сработала. Утром владелец обнаружил пропажу транспортного средства и обратился в полицию», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.


Подозреваемого задержали позже в Томске — там он тоже планировал украсть дорогой внедорожник. У него нашли сканер — новосибирец признался, что купил его в интернете.


«У полиции были данные, что он может быть причастен к кемеровской краже, но доказательств не было. После задержания они появились и попытка совершения нового преступления как косвенное доказательство. Изъятые устройства проверили —  при помощи них был вскрыт внедорожник в Кемерово», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе кемеровской полиции.


Задержанный признался в краже. «Он рассказал сам, где оставил машину. В итоге её нашли, вернули владельцу, она была немного побитая», — добавили в полиции.


Новосибирцу, ранее не судимому, теперь грозит наказание по ст. 158 УК РФ (кража).


В октябре НГС.НОВОСТИ рассказывали о краже дорогого автомобиля в Новосибирске — тогда суд вынес приговор 41-летнему жителю города, который вывез на эвакуаторе чужой «Лексус» и разобрал его на запчасти.

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