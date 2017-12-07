Объявлен в розыск отец пятерых детей, погибших при пожаре в Степном

Пятеро детей погибли в огне в собственном доме 3 декабря 
Пятеро детей погибли в огне в собственном доме 3 декабря 

Следователи устанавливают местонахождение 32-летнего Владимира Перфильева — мужчина сбежал из Искитимской больницы. 


«В розыске человек есть, делом занимается Следственный комитет», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ источник в правоохранительных органах, подтвердив, что мужчина сбежал.


В ГУ МВД по НСО информацию не комментируют, в пресс-службе СК России по НСО пообещали пояснить ситуацию позже. 


Разыскиваемый — отец пятерых детей, трагически погибших при пожаре в собственном доме рано утром 3 декабря. Интересно, что пока следователи не предъявили сбежавшему мужчине обвинений — в Следственном комитете ждут результатов пожарно-технической экспертизы. Однако вчера в СКР по региону в отношении Искитимского органа опеки было возбуждено уголовное дело по факту халатности


Единственный выживший ребёнок из многодетной семьи в настоящее время живёт у бабушки — родственники собираются оформить временную опеку на мальчика

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