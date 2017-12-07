Самая красивая мама и жена Новосибирска улетела в Африку на конкурс красоты

Самая красивая новосибирская мама и жена Анна Шпикельман, победившая в российском этапе всемирного конкурса красоты «Миссис Россия Мира 2017», улетела в ЮАР на мировой конкурс. Об этом рассказала НГС.НОВОСТИ организатор конкурсов красоты Наталья Карелина.





Анна Шпикельман победила в июне на конкурсе «Миссис Россия Мира 2017» и получила право на участие в «Миссис Мира»





«Конкурс начнётся 9 декабря. Проходить всё будет в Йоханнесбурге. Правда, вернётся она только 26-го. У них там будет насыщенная программа: презентации, поездки по разным детским домам, домам престарелых, общение с прессой», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор конкурсов красоты Наталья Карелина.







Анне Шпикельман 29 лет, у неё есть ребёнок, она жена бизнесмена Алексея Шпикельмана, сына депутата Заксобрания Александра Шпикельмана





На конкурсе жён и матерей «Миссис Мира 2017» собираются 30 победительниц региональных этапов из разных стран мира. Участницам предстоит пройти собеседования, презентовать национальный костюм, сняться в фотосессиях и т.д. Финальное шоу состоится в Йоханнесбурге 16 декабря.