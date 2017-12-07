Детям — горка, пингвинам — ёлка: Новосибирский зоопарк украсили к Новому году

В Новосибирском зоопарке сделали горку и поставили новогоднюю ёлку в пингвинарии.







7 декабря Новосибирский зоопарк в своих группах в соцсетях выложил фотографии новогодних украшений. Сотрудники зоопарка поставили новогоднюю ёлку в павильоне для пингвинов и мелких обезьян, украсили гирляндами беседку на Лебедином озере. Также на главной аллее появилась большая ледяная горка, сейчас работники делают фигуры из снега.











В зоопарке напомнили, что зимой он работает с 9:00 до 18:00. «Во время новогодних каникул зоопарк работает по тому же графику», — добавили в зоопарке.





С начала декабря в Новосибирске вовсю начали готовиться к празднованию Нового года. Станции метрополитена украсили буквами из гирлянд и мигающими фигурками Деда Мороза и снеговиков, на площади Ленина развернулось строительство новогоднего ледового городка. В разных частях города открылись ёлочные базары, а новосибирцы уже начали наряжать ёлки в домах и офисах.