Детям — горка, пингвинам — ёлка: Новосибирский зоопарк украсили к Новому году

В Новосибирском зоопарке сделали горку и поставили новогоднюю ёлку в пингвинарии.


7 декабря Новосибирский зоопарк в своих группах в соцсетях выложил фотографии новогодних украшений. Сотрудники зоопарка поставили новогоднюю ёлку в павильоне для пингвинов и мелких обезьян, украсили гирляндами беседку на Лебедином озере. Также на главной аллее появилась большая ледяная горка, сейчас работники делают фигуры из снега.


Наш зоопарк во всю готовится к Новогодним праздникам! ✨ Мы украсили беседку на Лебедином озере, построили крутую горку и начали делать фигуры из снега. 👌 Напоминаем часы работы зоопарка в зимнее время: с 9:00 до 18:00. Кассы закрываются в 17:00. Приходите полюбоваться потрясающими видами и пушистыми обитателями нашего зоопарка! 😍 🌟 Во время Новогодних каникул зоопарк работает по тому же графику без изменений! #nskzoo #zoo #зоопарк #zoonsk #новосибирскийзоопарк

Публикация от Новосибирский Зоопарк (@nskzoo)


В зоопарке напомнили, что зимой он работает с 9:00 до 18:00. «Во время новогодних каникул зоопарк работает по тому же графику», — добавили в зоопарке.


С начала декабря в Новосибирске вовсю начали готовиться к празднованию Нового года. Станции метрополитена украсили буквами из гирлянд и мигающими фигурками Деда Мороза и снеговиков, на площади Ленина развернулось строительство новогоднего ледового городка. В разных частях города открылись ёлочные базары, а новосибирцы уже начали наряжать ёлки в домах и офисах

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