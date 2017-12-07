Авария с автобусом и «Фордом» на Фрунзе собрала большую пробку напротив НИИТО

Автобус и иномарка столкнулись напротив НИИТО

Днём 7 декабря авария с автобусом и «Фордом» напротив клиники НИИТО в Центральном районе Новосибирска собрала серьёзную пробку.







Авария произошла в 11:20 на улице Фрунзе, напротив клиники НИИТО.







«Автобус маршрута № 95 ехал в сторону Каменской, а Ford Fusion выезжал с территории НИИТО с поворотом налево. Водитель "Форда" не пропустил автобус, и тот ударил иномарку в бок», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Из-за удара «Форд» отбросило на встречную полосу. В аварии никто не пострадал.





У автобуса из-за ДТП помят перед, а у «Форда» — левый бок





Движение по Фрунзе оказалось сильно затруднено — машины ехали в обе стороны только по одной полосе. Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, затор держится уже полтора часа, затруднено движение также по соседним улицам: Семьи Шамшиных, Каменской, Державина.







Пробка на улице держится уже полтора часа





5 декабря НГС.НОВОСТИ рассказывали, что столкновение двух троллейбусов и внедорожника парализовало движение на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Пролетарской.

