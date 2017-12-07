Авария с автобусом и «Фордом» на Фрунзе собрала большую пробку напротив НИИТО
Днём 7 декабря авария с автобусом и «Фордом» напротив клиники НИИТО в Центральном районе Новосибирска собрала серьёзную пробку.
Авария произошла в 11:20 на улице Фрунзе, напротив клиники НИИТО.
«Автобус маршрута
Из-за удара «Форд» отбросило на встречную полосу. В аварии никто не пострадал.
Движение по Фрунзе оказалось сильно затруднено — машины ехали в обе стороны только по одной полосе. Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, затор держится уже полтора часа, затруднено движение также по соседним улицам: Семьи Шамшиных, Каменской, Державина.
5 декабря НГС.НОВОСТИ рассказывали, что столкновение двух троллейбусов и внедорожника парализовало движение на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Пролетарской.
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Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus (1, 2), скришнот yandex.ru/maps (3)