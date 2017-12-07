Таможня заставила новосибирцев указывать ИНН при заказе в зарубежных онлайн-магазинах

Получить посылку без указания ИНН теперь можно будет только Почтой России

С 7 декабря в силу вступил обновлённый приказ Федеральной таможенной службы — по нему клиентам зарубежных интернет-магазинов необходимо будет предоставить курьерской службе не только паспортные данные, но и ИНН. Иначе посылка не пройдёт таможню и вернётся отправителю.







Новый порядок не действует на посылки, отправленные Почтой России, подчеркнули в Новосибирской таможне. Предоставлять ИНН необходимо будет тем покупателям, которые ждут товара с доставкой транспортными экспедиторскими компания или службами курьерской доставки (имеются в виду сервисы вроде СДЭК, Pony, SPSR-Express и другие — Н.Г.), сообщили в таможне.





Таким образом, заказывая посылку с AliExpress с помощью курьерских служб, клиент должен будет указать ИНН. Если же он выберет способ доставки Почтой России, вводить новые данные не потребуется.







«У разных операторов система может быть разной. У нас, когда посылка приезжает в Россию, клиент получает SMS со ссылкой, он по ней проходит и заполняет свои данные. Теперь к паспортным данным добавляется еще ИНН и ссылки на товары, которые он приобрёл, данные эти мы не храним и каждый раз ему нужно заполнять их заново», — объяснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе компании СДЭК.







Сейчас покупатели-физлица не платят пошлины на ввоз товаров при заказе на сумму до 1000 евро или весом до 31 кг в месяц, уточнили в таможне.





Как пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СДЭК, основная цель таможни — выявить предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов. В компании считают, что нововведение может негативно сказаться на отношении клиентов к курьерским службам. Часть из них, в том числе и предприниматели, захочет уйти к Почте России, пожертвовав скоростью доставки товара из-за границы, считают в СДЭК.





Напомним, летом новосибирцы столкнулись с проблемами в выдаче посылок на Почте России. Они не могли получить их две недели, выстраивались в гигантские очереди и получали вместо телефонов куски пластилина.