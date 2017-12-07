Москвичи посчитали, сколько новосибирцев зарабатывают меньше 10 тысяч: каждый десятый — нищий

Новосибирская область оказалась в топ-30 регионов и обогнала Краснодарский край и Севастополь

РИА «Рейтинг» опубликовало список из 85 регионов России, которые расположили по уровню и распределению зарплат в уходящем году, — Новосибирская область оказалась на 26-м месте.







По данным аналитиков, представивших свой рейтинг 7 декабря, зарплату больше 100 тысяч рублей в месяц стабильно получают 2,47% работающих новосибирцев, а чуть больше 11% получают меньше 10 тысяч.





Согласно расчётам, средняя зарплата в регионе составляет около 23,6 тысячи рублей — это чистая зарплата среднестатистического работника.







Также аналитики посчитали коэффициент неравенства зарплат Джини — чем больше его значение, тем выше неравенство. В НСО он составил 0,33 — такой же как у лидеров рейтинга, которыми стали Ямало-Ненецкий (средняя зарплата 59 тысяч рублей, доля 100-тысячников — 23,5%) и Чукотский АО (средняя зарплата 57 тысяч рублей, доля 100-тысячников — 21%).







Среди регионов Сибири Новосибирская область стала пятой по количеству людей с зарплатой больше 100 тысяч.





Самые большие в Сибири зарплаты — в Красноярском крае, он занял 13-е место. Средняя зарплата там составила 27 тысяч рублей. Также обошли Новосибирскую область по зарплатам Иркутская и Томская области и Забайкальский край.







Москва в рейтинге оказалась на третьем месте среди всех регионов страны — там средняя зарплата достигает 48 тысяч. В конце рейтинга — Дагестан, Адыгея и Кабардино-Балкария. Средние зарплаты в этих регионах составляют 13–16 тысяч рублей в месяц.







«В целом по России лишь 4,1% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей на руки в месяц. Такой заработок почти в любой ситуации позволяет говорить о, как минимум, среднем достатке работника, а часто даже об относительно высоком, хотя тут тоже заметна высокая дифференциация. В северных, удалённых регионах и Москве многие товары и услуги стоят заметно дороже, но даже при повышенных ценах такая зарплата является достойной по российским меркам», — резюмировали составители и отметили, что все расчёты проводили по данным Росстата.







Как следует из расчётов, более 11% работающих жителей области получают меньше прожиточного минимума — правительство установило его на уровне 10,9 тысячи рублей. Минувшим летом официальная статистика нашла новосибирцев, которые получают больше 3,5 млн рублей в месяц — НГС.НОВОСТИ сделали интерактивную табличку, в которой читатели могут сравнить свою зарплату с доходами других жителей области.