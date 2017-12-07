Видео: грузовик собрал три легковых авто в ДТП на Станционной

Авария случилась на улице Станционной
Авария случилась на улице Станционной

Сегодня, 7 декабря, грузовик столкнулся с тремя легковыми машинами на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска.


Авария произошла в 10:40 недалеко от остановки «Переходной мост»: в ДТП попали самогруз Isuzu, Honda CR-V, Volkswagen Golf и Mitsubishi Outlander.

«Самогруз и Volkswagen двигались друг за другом по Станционной со стороны площади Энергетиков, Honda — во встречном направлении, Mitsubishi стояла на выезде со стороны здания № 30"а" на Станционную», — описали минуты, предшествовавшие аварии, специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Со ссылкой на водителя «Фольксвагена» аваркомы сообщают, что светофор недалеко от переходного моста заморгал зелёным, но Volkswagen успел проехать. После этого, судя по видео, он планировал развернуться на перекрёстке.


«Самогруз выезжает на перекрёсток, предположительно, на жёлтый сигнал светофора и сносит "Хонду", которая пошла на поворот налево. После удара самогруз сначала отлетает в Volkswagen, а потом совершает лёгкое касание с Mitsubishi», — сообщили в «Автоспасе», добавив, что авария обошлась без пострадавших.


На месте ДТП работают автоинспекторы. Участники аварии спорят, кто же всё-таки виноват.



В аварии участвовали четыре автомобиля: грузовой и три легковых
В аварии участвовали четыре автомобиля: грузовой и три легковых


В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал


Участники ДТП разбираются, кто же всё-таки виноват
Участники ДТП разбираются, кто же всё-таки виноват


Накануне вечером на Станционной произошло ещё одно массовое ДТП: там также столкнулись четыре автомобиля. Водителя из покорёженного «Форда» доставали спасатели.

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