Иностранные агенты не пройдут: депутаты создадут чёрный список посетителей Заксобрания

Новосибирские парламентарии поддерживают решение Госдумы и не хотят видеть у себя в гостях иностранных агентов
Новосибирские парламентарии поддерживают решение Госдумы и не хотят видеть у себя в гостях иностранных агентов

Законодательное собрание Новосибирской области намерено запретить вход в здание представителям иностранных СМИ, которые признаны иностранными агентами.


Об этом сообщил сегодня, 7 декабря, председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив.


«Мы поддерживаем Государственную думу, и надеюсь, поддержим то [решение], которое они приняли», — сказал Шимкив.


Когда именно такое решение будет принято, пока неясно. «Давайте дождёмся Нового года сначала», — пояснил спикер ЗС. 


В начале этой недели Минюст включил в число СМИ, выполняющих функции иностранного агента, девять информационных ресурсов, среди них — «Голос Америки», радио «Свободная Европа/Радио Свобода», телеканал «Настоящее Время».


Визиты иностранных журналистов в Новосибирск не всегда проходят беспрепятственно — в прошлом году корреспонденты BBC приехали в Сибирь для съёмки сюжета об экономическом кризисе, но столкнулись с преследованием сотрудников областного канала ОТС. По крайней мере, именно так британский репортёр Стив Розенберг воспринял работу корреспондентов местного телеканала, которые сняли сюжет о командировке британца в Новосибирск.

Прочтений: 2170
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (56)56
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Исполнить новогодние желания поможет Сбербанк
8 декабря в прямом эфире НГС заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбербанка расскажет о продуктах и услугах банка по потребительскому и ипотечному кредитованию, вкладах и специальных праздничных предложениях.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено