Иностранные агенты не пройдут: депутаты создадут чёрный список посетителей Заксобрания

Новосибирские парламентарии поддерживают решение Госдумы и не хотят видеть у себя в гостях иностранных агентов

Законодательное собрание Новосибирской области намерено запретить вход в здание представителям иностранных СМИ, которые признаны иностранными агентами.





Об этом сообщил сегодня, 7 декабря, председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив.





«Мы поддерживаем Государственную думу, и надеюсь, поддержим то [решение], которое они приняли», — сказал Шимкив.





Когда именно такое решение будет принято, пока неясно. «Давайте дождёмся Нового года сначала», — пояснил спикер ЗС.





В начале этой недели Минюст включил в число СМИ, выполняющих функции иностранного агента, девять информационных ресурсов, среди них — «Голос Америки», радио «Свободная Европа/Радио Свобода», телеканал «Настоящее Время».





Визиты иностранных журналистов в Новосибирск не всегда проходят беспрепятственно — в прошлом году корреспонденты BBC приехали в Сибирь для съёмки сюжета об экономическом кризисе, но столкнулись с преследованием сотрудников областного канала ОТС. По крайней мере, именно так британский репортёр Стив Розенберг воспринял работу корреспондентов местного телеканала, которые сняли сюжет о командировке британца в Новосибирск.