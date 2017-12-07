Никакой забастовки: мэр Локоть пообещал вернуть долги недовольным автобусным перевозчикам

Мэр Анатолий Локоть заявил, что не допустит забастовки
Мэр Анатолий Локоть заявил, что не допустит забастовки

Власти Новосибирска начали переговоры с автобусными перевозчиками, чтобы убедить их работников не устраивать забастовку с 10 декабря. 


Об этом 7 декабря сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 


«Мы сегодня делаем всё, чтобы никакой забастовки не состоялось. Доводить до какого-то конфликта неправильно. По моему поручению сейчас проходят совещания, переговоры с самими перевозчиками, что следует предпринять для того, чтоб водители не пошли на эти крайние меры, чтобы долги были выплачены по заработной плате», — заявил Локоть.


По словам мэра, падение доходов перевозчиков «странным образом совпало с моментом наведения порядка на конечных остановках». «Когда было всё хорошо, была возможность стоять на конечных бесконечное количество времени, набивались полные автобусы, и это всех устраивало, кроме пассажиров. Мы занялись наведением порядка. Сейчас контролируется время и есть положительные сдвиги», — добавил мэр. 


Анатолий Локоть добавил, что частный городской транспорт работает по серым схемам. «Мы имеем информацию, что многие перевозчики работают, прямо скажем, полулегально. Вот сколько провезли — ставится задача водителю, экипажу, такую сумму за смену отдаёте. Всё, что сверху, — это ваше. Такие факты есть», — заявил Локоть. 


Мэр заявил, что не допустит забастовки, но ушёл от ответа на прямой вопрос, как будут ездить горожане в случае, если временно не будет работать один из маршрутов.


Также Локоть признал, что у мэрии есть задолженность по выплатам компенсаций за льготный проезд — этим некоторые перевозчики объясняют свои финансовые проблемы. «Что касается нашей задолженности, она не растет. В том виде, в котором она существует, мы регулярно эту задолженность компенсируем, планируем сделать очень серьезные выплаты к концу года. В значительной мере погасить эту задолженность. Не сразу происходит компенсация за льготный проезд — это связано с технологиями учета, подсчета. Поэтому здесь ситуация не является вызывающей», — заявил мэр. Задолженность, по его словам, сложилась за два-три месяца.


Напомним, на днях водители маршрута № 60 собрались на конечной остановке, чтобы высказать своё недовольство условиями работы директору компании. А водители ещё одного маршрута решили устроить забастовку из-за низких зарплат, которые они получают с задержкой. 

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