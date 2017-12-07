Ушли в минус: депутаты приняли дефицитный областной бюджет
Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли трёхлетний бюджет — его дефицит в следующем году составит больше двух миллиардов рублей.
Документ одобрили сегодня, 7 декабря, в третьем чтении на очередной сессии Законодательного собрания области. Закон о бюджете поддержал 61 депутат из 64 присутствовавших.
Доходы запланированы в размере 131,9 млрд рублей, расходы составят 134,1 млрд. Дефицит бюджета составит 2,2 млрд рублей.
Ожидается, что в 2019-м и 2020 году бюджет будет бездефицитным — прогнозируемые доходы и расходы составят 129,5 млрд рублей и 138,6 млрд рублей соответственно.
Напомним, к концу года Новосибирской области удалось сократить госдолг на 1,5 млрд — регион выплатил 20 кредитов Сбербанку. По состоянию на 1 декабря долг региона составил 39,4 млрд рублей.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Власова
Фото Юлии Шипициной