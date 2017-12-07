Ушли в минус: депутаты приняли дефицитный областной бюджет

Бюджет Новосибирской области на 2018 год будет дефицитным
Бюджет Новосибирской области на 2018 год будет дефицитным

Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли трёхлетний бюджет — его дефицит в следующем году составит больше двух миллиардов рублей. 


Документ одобрили сегодня, 7 декабря, в третьем чтении на очередной сессии Законодательного собрания области. Закон о бюджете поддержал 61 депутат из 64 присутствовавших.


Доходы запланированы в размере 131,9 млрд рублей, расходы составят 134,1 млрд. Дефицит бюджета составит 2,2 млрд рублей. 


Ожидается, что в 2019-м и 2020 году бюджет будет бездефицитным — прогнозируемые доходы и расходы составят 129,5 млрд рублей и 138,6 млрд рублей соответственно.


Напомним, к концу года Новосибирской области удалось сократить госдолг на 1,5 млрд — регион выплатил 20 кредитов Сбербанку. По состоянию на 1 декабря долг региона составил 39,4 млрд рублей.

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