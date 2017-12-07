Приставы нашли украденную отцом двухлетнюю девочку

Приставам удалось найти спрятанную отцом девочку
Приставам удалось найти спрятанную отцом девочку

Судебные приставы из Новосибирской области разыскали двухлетнюю Яну Ковалёву, которую отец выкрал из машины матери в посёлке Кудряшовский.


В среду, 6 декабря, приставы передали девочку матери. «Следует отметить, что ребёнку не был причинён какой-либо психологический ущерб: Яна до сих пор считала, что находится у папы в гостях, хоть и сильно истосковалась по маме», — сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.


Ранее в службе судебных приставов рассказывали, что 14 ноября в посёлке Кудряшовский 29-летний Игорь Ковалёв отобрал дочь у своей бывшей гражданской супруги, с которой не живёт с апреля 2016 года.


«Женщина повезла девочку на машине, в какой-то момент начала говорить по телефону и отвернулась. Женщина говорит, что бывший муж её караулил, открыл дверь машины, забрал девочку и ушёл. Ранее суд определил, что ребёнок должен жить с матерью, при этом общаться отцу с девочкой не запрещали», — поясняли в ведомстве.

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