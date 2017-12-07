Приставы нашли украденную отцом двухлетнюю девочку

Приставам удалось найти спрятанную отцом девочку

Судебные приставы из Новосибирской области разыскали двухлетнюю Яну Ковалёву, которую отец выкрал из машины матери в посёлке Кудряшовский.







В среду, 6 декабря, приставы передали девочку матери. «Следует отметить, что ребёнку не был причинён какой-либо психологический ущерб: Яна до сих пор считала, что находится у папы в гостях, хоть и сильно истосковалась по маме», — сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.





Ранее в службе судебных приставов рассказывали, что 14 ноября в посёлке Кудряшовский 29-летний Игорь Ковалёв отобрал дочь у своей бывшей гражданской супруги, с которой не живёт с апреля 2016 года.





«Женщина повезла девочку на машине, в какой-то момент начала говорить по телефону и отвернулась. Женщина говорит, что бывший муж её караулил, открыл дверь машины, забрал девочку и ушёл. Ранее суд определил, что ребёнок должен жить с матерью, при этом общаться отцу с девочкой не запрещали», — поясняли в ведомстве.