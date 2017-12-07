ХК «Сибирь» сменил главного тренера

В прошлом сезоне Юрзинов был главным тренером «Куньлунь Ред Стар»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» сменил главного тренера — им стал 52-летний Владимир Юрзинов.





«Новым главным тренером "Сибири" стал 52-летний Владимир Юрзинов. Владимир Юрзинов — заслуженный тренер России. В бытность игрока выступал за команды "Латвияс Берзс" и РШВСМ (Рига), московском "Динамо-2", новочебоксарском "Соколе"», — сообщила 7 декабря пресс-служба клуба.







Тренерскую карьеру Юрзинов начал в Финляндии, где работал с клубами ТПС и «Киекко-67», «Ильвес», «Эссет». С 2002 года работает в России, был старшим и главным тренером ярославского «Локомотива», главным тренером ХК «Химик» из Воскресенска, ХК «Торпедо» из Нижнего Новгорода, ХК «Северсталь» из Череповца, старшим тренером санкт-петербургского СКА. Работал в уфимском ХК «Салават Юлаев», который в сезоне 2013–2014 привёл к серебряным медалям чемпионата России и бронзовым медалям Континентальной хоккейной лиги.





В сезоне 2016–2017 работал главным тренером пекинского «Куньлунь Ред Стар». Напомним, что в сезоне 2005–2006 Владимир Юрзинов был главным тренером ХК «Сибирь».





Предыдущий главный тренер команды — 44-летний Павел Зубов — остался в тренерском штабе команды. Напомним, что Зубова назначили в апреле 2017 года.