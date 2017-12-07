Названному в честь директора зоопарка медвежонку исполнилось два года

Белый медвежонок Ростик из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило отмечает сегодня, 7 декабря, свой второй день рождения.





Ростик за два года заметно вырос





Новосибирские поклонники медвежонка подарят ему конус для игр, сообщила НГС.НОВОСТИ администратор паблика «SOS!!! Медведица Шилка просит о помощи!» в соцсети «ВКонтакте» Ольга Калинина.





Имя Ростику дали летом прошлого года, его назвали в честь Ростислава Шило





Сестра Ростика — медведица Шилка — отправилась в Японию, когда ей было больше года. Ростик пока остаётся в Новосибирске







Ростика считают одним из самых милых зверей зоопарка — он рос под пристальным вниманием публики





Также на YouTube накануне дня рождения медвежонка появился видеоролик с презентацией фотографий к торжеству.









Ростик — второй медвежонок, появившийся на свет в семье белых медведей Кая и Герды. Но информацию о его рождении зоопарк обнародовал только спустя 2,5 месяца. К этому времени медвежонок уже немного подрос, стал активнее и начал иногда появляться на улице.





Известие о прибавлении в медвежьем семействе облетело весь мир. Одну из первых фотографий медведицы Герды с обнимающим её медвежонком опубликовало американское издание New York Post.







Ростик родился 7 декабря 2015 года





Пол новорождённого медвежонка сотрудники зоопарка определили не сразу. Сначала зоопарк объявил о том, что это девочка. Но после повторного, более тщательного осмотра специалисты поняли, что ошиблись: детеныш оказался мальчиком.





Сейчас Ростик живёт в отдельном вольере





В марте этого года Ростика отсадили от родителей, теперь он живёт в отдельном вольере рядом с бурыми медведями.





Ростик купается в бассейне





Между тем ходят слухи, что медведица Герда снова беременна. В зоопарке эту информацию в ноябре не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, только отметив, что Герда «всегда была жирненькой», а определить беременность у белых медведей в принципе непросто.