Названному в честь директора зоопарка медвежонку исполнилось два года

Белый медвежонок Ростик из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило отмечает сегодня, 7 декабря, свой второй день рождения.


Ростик за два года заметно вырос
Ростик за два года заметно вырос


Новосибирские поклонники медвежонка подарят ему конус для игр, сообщила НГС.НОВОСТИ администратор паблика «SOS!!! Медведица Шилка просит о помощи!» в соцсети «ВКонтакте» Ольга Калинина.


Имя Ростику дали летом прошлого года, его назвали в честь Ростислава Шило
Имя Ростику дали летом прошлого года, его назвали в честь Ростислава Шило


Сестра Ростика — медведица Шилка — отправилась в Японию, когда ей было больше года. Ростик пока остаётся в Новосибирске
Сестра Ростика — медведица Шилка — отправилась в Японию, когда ей было больше года. Ростик пока остаётся в Новосибирске


Ростика считают одним из самых милых зверей зоопарка — он рос под пристальным вниманием публики
Ростика считают одним из самых милых зверей зоопарка — он рос под пристальным вниманием публики


Также на YouTube накануне дня рождения медвежонка появился видеоролик с презентацией фотографий к торжеству.


 


Ростик — второй медвежонок, появившийся на свет в семье белых медведей Кая и Герды. Но информацию о его рождении зоопарк обнародовал только спустя 2,5 месяца. К этому времени медвежонок уже немного подрос, стал активнее и начал иногда появляться на улице. 


Известие о прибавлении в медвежьем семействе облетело весь мир. Одну из первых фотографий медведицы Герды с обнимающим её медвежонком опубликовало американское издание New York Post.


Ростик родился 7 декабря 2015 года
Ростик родился 7 декабря 2015 года


Пол новорождённого медвежонка сотрудники зоопарка определили не сразу. Сначала зоопарк объявил о том, что это девочка. Но после повторного, более тщательного осмотра специалисты поняли, что ошиблись: детеныш оказался мальчиком


Сейчас Ростик живёт в отдельном вольере
Сейчас Ростик живёт в отдельном вольере


В марте этого года Ростика отсадили от родителей, теперь он живёт в отдельном вольере рядом с бурыми медведями.


Ростик купается в бассейне


Между тем ходят слухи, что медведица Герда снова беременна. В зоопарке эту информацию в ноябре не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, только отметив, что Герда «всегда была жирненькой», а определить беременность у белых медведей в принципе непросто.

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