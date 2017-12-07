На набережной под Октябрьским мостом нашли труп

Женщину нашли вчера вечером

Вечером 6 декабря на набережной в Октябрьском районе Новосибирска очевидцы обнаружили погибшую женщину.







Очевидцы вызвали спасателей муниципальной аварийно-спасательной службы в 19:00.





«На набережной правого берега под Октябрьским мостом лежит человек, сообщает очевидец. Обнаружена женщина без признаков жизни», — сообщили спасатели МАСС в своей группе в соцсети «ВКонтакте».







В Следственном управлении СКР подтвердили, что на набережной обнаружили погибшую 69-летнюю жительницу Новосибирска. «Проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия», — добавили в Следственном комитете.

