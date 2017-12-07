На набережной под Октябрьским мостом нашли труп

Женщину нашли вчера вечером
Женщину нашли вчера вечером

Вечером 6 декабря на набережной в Октябрьском районе Новосибирска очевидцы обнаружили погибшую женщину.


Очевидцы вызвали спасателей муниципальной аварийно-спасательной службы в 19:00.


«На набережной правого берега под Октябрьским мостом лежит человек, сообщает очевидец. Обнаружена женщина без признаков жизни», — сообщили спасатели МАСС в своей группе в соцсети «ВКонтакте».


В Следственном управлении СКР подтвердили, что на набережной обнаружили погибшую 69-летнюю жительницу Новосибирска. «Проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия», — добавили в Следственном комитете.

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