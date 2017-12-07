Mercedes влетел в фонарный столб на Сибиряков-Гвардейцев

Водитель Mercedes C-180  в этой аварии сломал ногу
Водитель Mercedes C-180  в этой аварии сломал ногу

В ночь на 7 декабря водитель Mercedes C-180 врезался в фонарный столб — мужчину госпитализировали с переломом ноги. 


ДТП случилось в Кировском районе в 2:20. Водитель автомобиля Mercedes C-180 ехал со стороны улицы Бетонная в сторону улицы Северный Проезд. У дома № 52, к.1 по улице Сибиряков-Гвардейцев он не справился с управлением и врезался в световую опору. 


«18-летний водитель получил перелом ноги, его доставили в больницу», — сообщили НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска. 


Подобная авария случилась 19 ноября в Советском районе. Водитель Chevrolet Lacetti также врезался в столб и сломал себе ногу

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