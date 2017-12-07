Новосибирцы рассказали об уходе на новую работу перед Новым годом

Аналитики выяснили, что в преддверии Нового года о смене работы задумывались 84% горожан
Аналитики выяснили, что в преддверии Нового года о смене работы задумывались 84% горожан

Новосибирцы рассказали об уходе на новую работу перед Новым годом — выяснилось, что нужные вакансии находились быстрее ожидаемого. 


К такому выводу пришли аналитики сайта по поиску работы и персонала Зарплата.ру. Они опросили 1360 человек. Оказалось, что в конце декабря на новую должность устраивался каждый третий опрошенный. 


«Среди плюсов трудоустройства перед Новым годом новосибирцы назвали возможность послушать итоги работы и планы на будущий год в компании (39%), знакомство с коллегами на корпоративе в неформальной обстановке (14%), оплачиваемый недельный отпуск в январе (10%). 39% говорят, что никаких преимуществ нет», — рассказали в пресс-службе портала Зарплата.ру.


Аналитики выяснили, что в преддверии Нового года о смене работы задумывались 84% горожан, а 35% даже загадывали это желание под бой курантов. При этом 56% опрошенных уверены, что в конце года работодателям не до поиска сотрудников, а вот каждый четвертый, наоборот, не теряет оптимизма и считает, что к концу года кандидатов становится меньше, а шансов найти хорошую работу — больше. 11% горожан уверены, что компании начинают активнее искать сотрудников к концу декабря.


«Среди соискателей есть мнение, что искать работу в конце года бессмысленно — работодатели отдыхают и подводят итоги года, им не до поиска сотрудников. Но это не совсем так. У Job-сайтов нет каникул: вакансии и резюме обновляются ежедневно. И количество открытых вакансий перед Новым годом почти не меняется, а вот желающих найти работу гораздо меньше, чем обычно. Значит, шансы получить достойное предложение возрастают. Поэтому мы советуем регулярно просматривать вакансии и отправлять отклики даже во время новогодних праздников», — объяснила менеджер по персоналу Зарплата.ру Ольга Петрова. 


Соискатели, сменившие работу в декабре, в качестве причин увольнения указали сокращения на предыдущих местах, необходимость найти более высокооплачиваемую работу и желание новых карьерных перспектив. А кто-то ушел из-за конфликта с коллегами, подчеркнули в пресс-службе Зарплаты.ру


Причем каждый третий отметил, что нужная вакансия подвернулась быстрее, чем обычно. Однако четверть соискателей заметили — в канун Нового года работодатели не торопятся отвечать на резюме и приглашать на собеседования. 


Ранее многие новосибирцы признавались в том, что хотели бы изменить свой рабочий график. Все горожане согласны работать больше часов, но меньше дней в неделю, напомнили в Зарплате.ру.  

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