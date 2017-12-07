ДТП на Котовского: пассажирка «Жигулей» попала в реанимацию с тяжёлыми травмами
В Ленинском районе в ночь на 7 декабря ВАЗ-2101 влетели в Toyota Corolla — пассажирка «Жигулей» попала в реанимацию с тяжёлыми травмами.
ДТП случилось в 00:10 на улице Котовского. Водитель ВАЗ-2101 ехал со стороны улицы Станиславского в направлении улицы Пермитина. У дома
В аварии пострадали три человека.
«Пассажирка ВАЗа, которой на вид 20 лет, доставлена в больницу с переломом таза, открытым переломом правой голени со смещением и тупой травмой живота и грудной клетки. Она находится в реанимации. У водителя "Тойоты" закрытый перелом грудины, он также госпитализирован. У пассажирки иномарки ушиб грудной клетки, её отпустили домой после оказания помощи», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
Водителю «Жигулей» 32 года, он отказался от медицинского освидетельствования. За рулём Toyota Corolla был 29-летний мужчина.
Обстоятельства аварии сейчас выясняются.
На минувшей неделе серьёзное столкновение автомобилей также произошло в Заельцовском районе. Две иномарки столкнулись на улице Светлановская. Врачи увезли в больницу 48-летнего мужчину, позже выяснилось, что в аварии пострадал новосибирский музыкант Александр Церпята.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Власова
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД Новосибирска