ДТП на Котовского: пассажирка «Жигулей» попала в реанимацию с тяжёлыми травмами

ДТП случилось неподалёку от парка им. Кирова

В Ленинском районе в ночь на 7 декабря ВАЗ-2101 влетели в Toyota Corolla — пассажирка «Жигулей» попала в реанимацию с тяжёлыми травмами.





ДТП случилось в 00:10 на улице Котовского. Водитель ВАЗ-2101 ехал со стороны улицы Станиславского в направлении улицы Пермитина. У дома № 11 он столкнулся с Toyota Corolla, которая двигалась в сторону улицы Планировочной.





В аварии пострадали три человека.





«Пассажирка ВАЗа, которой на вид 20 лет, доставлена в больницу с переломом таза, открытым переломом правой голени со смещением и тупой травмой живота и грудной клетки. Она находится в реанимации. У водителя "Тойоты" закрытый перелом грудины, он также госпитализирован. У пассажирки иномарки ушиб грудной клетки, её отпустили домой после оказания помощи», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







Водителю «Жигулей» 32 года, он отказался от медицинского освидетельствования. За рулём Toyota Corolla был 29-летний мужчина.





Обстоятельства аварии сейчас выясняются.





На минувшей неделе серьёзное столкновение автомобилей также произошло в Заельцовском районе. Две иномарки столкнулись на улице Светлановская. Врачи увезли в больницу 48-летнего мужчину, позже выяснилось, что в аварии пострадал новосибирский музыкант Александр Церпята.