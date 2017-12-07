Жена Владимира Кехмана показала фото подросшей дочери
Супруга художественного руководителя оперного театра Новосибирска Ида Кехман показала публике подросшую дочь Анастасию.
Фотографию ребёнка светская львица выложила в Instagram.
Девочка сфотографирована у камина на кресле рядом с плюшевым медведем. Снимок набрал уже больше двух тысяч лайков.
О романе Иды с директором оперного театра стало известно прошлым летом. В сентябре пара обручилась в Санкт-Петербурге. Дочь Анастасия родилась у Иды и Владимира Кехманов 3 апреля 2017 года.
Владимир Кехман сейчас является художественным руководителем Новосибирского театра оперы и балета.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Ольга Власова
Фото instagram.com/ida_kekhman/