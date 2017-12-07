Жена Владимира Кехмана показала фото подросшей дочери


Дочке Иды и Владимира Кехманов исполнилось девять месяцев 
Дочке Иды и Владимира Кехманов исполнилось девять месяцев 

Супруга художественного руководителя оперного театра Новосибирска Ида Кехман показала публике подросшую дочь Анастасию.


Фотографию ребёнка светская львица выложила в Instagram.


Девочка сфотографирована у камина на кресле рядом с плюшевым медведем. Снимок набрал уже больше двух тысяч лайков. 



О романе Иды с директором оперного театра стало известно прошлым летом. В сентябре пара обручилась в Санкт-Петербурге. Дочь Анастасия родилась у Иды и Владимира Кехманов 3 апреля 2017 года. 


Владимир Кехман сейчас является художественным руководителем Новосибирского театра оперы и балета.

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