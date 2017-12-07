Жена Владимира Кехмана показала фото подросшей дочери





Дочке Иды и Владимира Кехманов исполнилось девять месяцев

Супруга художественного руководителя оперного театра Новосибирска Ида Кехман показала публике подросшую дочь Анастасию.





Фотографию ребёнка светская львица выложила в Instagram.







Девочка сфотографирована у камина на кресле рядом с плюшевым медведем. Снимок набрал уже больше двух тысяч лайков.







Скучала дама у камина, Полуоткинувшись спиной, На бархат кресла под собой... Публикация от IDA KEKHMAN (@ida_kekhman) Дек 6 2017 в 5:36 PST





О романе Иды с директором оперного театра стало известно прошлым летом. В сентябре пара обручилась в Санкт-Петербурге. Дочь Анастасия родилась у Иды и Владимира Кехманов 3 апреля 2017 года.







Владимир Кехман сейчас является художественным руководителем Новосибирского театра оперы и балета.