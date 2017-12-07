Подросток пойдёт под суд за ДТП со смертельным исходом

ДТП произошло на оживлённом перекрёстке в центре Линёво

В Искитиме перед судом предстанет 16-летний подросток, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом.







Трагедия произошла 11 сентября в 13:30 в посёлке Линёво Искитимского района.





«По версии следствия, несовершеннолетний управлял автомобилем ВАЗ-2106 без водительского удостоверения, навыков управления автомобилем и документов на транспортное средство. На пешеходной разметке "зебра" он совершил наезд на 88-летнего пешехода, который от полученных травм скончался в реанимационном отделении ГБУЗ НСО ИЦГБ. С места происшествия водитель скрылся, не дождавшись сотрудников полиции и не оказав помощи пострадавшему», — сообщается на официальном сайте Прокуратуры по Новосибирской области.





Также на сайте ведомства говорится, что подростка задержал водитель такси, который догнал автомобиль нарушителей. В ходе следствия подросток признал свою вину.





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Момент ДТП попал на видео







Теперь 16-летний подросток предстанет перед судом по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).





Заместитель Искитимского межрайонного прокурора Илья Зинченко уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Рассмотреть его предстоит Искитимскому районному суду.





20 сентября, полицейские ГУ МВД по Новосибирской области наградили таксиста, задержавшего виновников ДТП. Благодаря действиям мужчины автомобиль виновников ДТП был остановлен, а информация о происшествии оперативно достигла сотрудников полиции.





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