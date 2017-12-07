Сибирячка стала почетным доктором Эдинбургского университета

Елена Болдырева получила степень «Почётный доктор Эдинбургского университета»

Главный научный сотрудник Института химии твердого тела и механохимии СО РАН доктор химических наук Елена Болдырева получила степень «Почётный доктор Эдинбургского университета» за достижения в области механохимии и исследований в области высоких давлений.





За всю историю такого звания в области естественных наук удостаивался только Дмитрий Менделеев, создавший периодическую таблицу химических элементов. В общей сложности за время присуждения степени ее получили пять российских учёных из разных областей наук.





«Работы группы профессора Елены Владимировны Болдыревой уникальны как для российской, так и для мировой науки. В частности, исследования молекулярных органических кристаллов в условиях высоких давлений в 1990-е годы были начаты Еленой Болдыревой и одновременно группой профессора Катрусяка в Познани (Польша). Уже потом к этой тематике присоединились другие исследовательские группы», — пишет издание «Наука в Сибири».





Недавно стало известно, что учёные Новосибирского государственного университета получили два мегагранта на сумму 90 млн рублей от Правительства РФ. На эти гранты учёные планируют пригласить иностранных коллег, с которыми на протяжении трёх лет будут совместно работать над своими проектами.





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