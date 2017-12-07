Студент из Новосибирска съездил на встречу с Путиным и получил награду от Малахова

Фото сделано сразу после вручения

Студент 2-го курса НГПУ Денис Франчук победил в номинации «Событийное волонтёрство» всероссийского конкурса «Доброволец России – 2017». Награждение победителей прошло 6 декабря в Москве, во дворце «Мегаспорт» на Ходынке.





Награду ему вручали телеведущий Андрей Малахов и гендиректор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин.





«Был там и Владимир Путин, он объявил следующий год годом добровольчества. Если говорить простым языком, то меня наградили за участие в организации крупных мероприятий. Например, я участвовал в организации эстафеты Олимпийского огня в 2014 году. За победу в номинации мне вручили диплом, статуэтку и мелкие подарки», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» Денис.





По словам молодого человека, победа в номинации стала для него неожиданностью.





«Я растерялся. Совсем не думал о том, что буду победителем! Был рад уже тому, что оказался в тройке финалистов», — делится впечатлениями Денис Франчук.





Церемония вручения премий подвела итог работы четвёртого Всероссийского форума добровольцев, который состоялся 4–6 декабря в Москве. В качестве зрителей и участников мероприятия в столицу пригласили 15 тысяч волонтёров из всех регионов России.





Чаще всего новосибирские волонтёры привлекаются для поисков пропавших людей. Как не впасть в панику и что нужно сделать сразу же, если пропал близкий человек, рассказали руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин и представитель областной полиции.





Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!