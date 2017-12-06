Назван самый популярный внедорожник в Сибири

Назван самый популярный внедорожник в Сибири

Самой популярной моделью среди новых кроссоверов в Сибирском федеральном округе стал корейский Hyundai Creta, сообщает агентство «Автостат». 


«В январе – октябре 2017 года продажи Creta составили 2772 штуки. На второе место попал  внедорожник Chevrolet Niva, проданный в количестве 2726 экземпляров. Третьим стал Toyota RAV4, 2425 штук», — рассказали в пресс-службе «Автостата».


Так же в топ-10 вошли Renault Duster (2206 штук), LADA 4x4 (1636), УАЗ «Патриот» (1610), Renault Kaptur (1407), KIA Sportage (1338), Mazda CX-5 (1264), Nissan Terrano (1239). 


Общий объем продаж кроссоверов в СФО за январь – октябрь превысил 35 000 единиц — это на 22% больше, чем в прошлом году. Портал НГС.АВТО тестировал Hyundai Creta в первый же день продаж. 

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