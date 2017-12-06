Массовое ДТП на Станционной: водитель «Форда» врезался в троллейбус
Вечером 6 декабря на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска случилось серьёзное ДТП — столкнулись четыре автомобиля.
Авария произошла около 21:45 недалеко от остановки «Магазин
«Водитель "Форда" решил развернуться на улице Станционной и ударился о троллейбус, после чего отлетел на "Кашкай", в которого врезалась "Хонда". Водителя "Форда" извлекают спасатели, в "Кашкае" тоже есть пострадавшие», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ информацию об аварии подтвердили.
«По предварительной информации, произошло столкновение четырёх транспортных средств у дома
Ранее стало известно, что водитель маршрутного такси
Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс»