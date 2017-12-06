Массовое ДТП на Станционной: водитель «Форда» врезался в троллейбус

На месте работают сотрудники ГИБДД

Вечером 6 декабря на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска случилось серьёзное ДТП — столкнулись четыре автомобиля.







Авария произошла около 21:45 недалеко от остановки «Магазин № 7».





«Водитель "Форда" решил развернуться на улице Станционной и ударился о троллейбус, после чего отлетел на "Кашкай", в которого врезалась "Хонда". Водителя "Форда" извлекают спасатели, в "Кашкае" тоже есть пострадавшие», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».





В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ информацию об аварии подтвердили.





«По предварительной информации, произошло столкновение четырёх транспортных средств у дома № 50/1 на улице Станционной. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Предварительно может быть один пострадавший», — пояснили в ведомстве.





В ДТП сошлись 4 автомобиля





Ранее стало известно, что водитель маршрутного такси № 365 сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу в Кировском районе Новосибирска. В полиции уточнили, что женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.





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