Путин разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе

По словам Путина, власти России не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане.
По словам Путина, власти России не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Власти РФ не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане в нейтральном статусе. Об этом на встрече с работниками автозавода ГАЗ заявил в среду президент РФ Владимир Путин.


— Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие [в Играх], если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве, — цитирует слова главы государства ТАСС.


Путин обратил внимание, что многие спортсмены, в том числе которых он знает лично, «шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни». 


— Они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно. Исходя из этих соображений мы, конечно, не будем никому ничего запрещать, никому ничего блокировать, создавать условия, невозможные к участию, — подчеркнул глава государства.


Президент добавил, что «нам нужно все-таки внимательно ознакомиться с теми решениями, которые есть, ознакомиться на бумаге, знать их в деталях». 


— Окончательное решение, конечно, должно принять Олимпийское собрание, — пояснил он.


Владимир Путин заявил, что Россия сама дала повод для решения МОК по олимпийской сборной, но этим поводом не совсем честно воспользовались.


— Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря, — сказал Путин.


По словам главы государства, «не совсем честно» — потому что был задействован принцип коллективной ответственности.


Кроме того, по его словам, «большинство из обвинений основано на фактах, которые никак не доказаны и являются в значительной степени голословными».


— Основаны в основном на показаниях человека, моральные и этические установки которого и психическое состояние которого вызывают много вопросов; ничего другого просто нет, — процитировал слова Владимира Путина «Интерфакс».

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