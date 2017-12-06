Утром погреются: высотка в центре Новосибирска на сутки осталась без отопления

Тепло обещают вернуть к утру
Тепло обещают вернуть к утру

Сезон отключений продолжился сегодня в Железнодорожном районе Новосибирска. По сообщениям местных жителей, тепло в доме №18 на улице 1905 года отключили ещё утром, а вернуть пообещали только к 24:00.


«С 09:00 нет отопления и горячей воды. Диспетчер ЖЭУ предлагал в течение дня различные варианты — до 15:00, 18:00. Диспетчер теплосетей также переносил неоднократно время включения — 18:00, 22:00, 24:00. На 21:45 отопления и горячей воды нет, в квартире за целый день без отопления холодно. На портале "Мой Новосибирск" информация об аварийном отключении так и не появилась», — написал в редакцию местный житель Алексей.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонил в службу 051, представившись жителем дома. В службе жизнеобеспечения города пояснили, что тепло вернется в дома только к утру.


«Плановое отключение горячей воды и отопления. Замена участка трубопровода диаметром 100 мм. "СИБЭКО" проводит работы. К 24:00 работы закончится, потом начнётся подключение отопления. Система заполнится и будет вода и тепло. Вероятнее всего это будет ближе к утру», — пояснил диспетчер службы 051.


Напомним, 21 ноября из-за дефекта на теплотрассе без горячей воды и отопления остались дома в центре Новосибирска.


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