Путин объявил о своем участии в выборах президента России 2018 года

Владимир Путин подтвердил своё участие в выборах президента России.





Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Об этом сам глава государства заявил на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ.





- Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации, - цитирует слова Путина ТАСС.







Ранее в среду к Путину с вопросом об участии в выборах в качестве кандидата обратились волонтеры в ходе форума «Доброволец» в Москве. В ответ президент назвал ответственным для любого человека решение об участии в выборах главы государства и заявил, что примет решение в ближайшее время.





Путин был впервые избран президентом РФ в марте 2000 года, в 2004 году переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012 снова стал главой государства.







В последние месяцы Путину многократно задавали вопрос о возможности его участия в выборах в качестве кандидата, но российский лидер заявлял, что еще не решил, будет ли он баллотироваться. В начале октября на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС Путин, отвечая на вопрос об участии в выборах, заявил, что в установленное законом время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут. Президент добавил, что «у нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке».





Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.