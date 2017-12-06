На Северо-Чемском маршрутка сбила женщину на «зебре»

Перевозчик извинился перед сбитой женщиной

Вечером 6 декабря водитель маршрутного такси № 365 сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу в Кировском районе Новосибирска.







«По предварительной информации, сегодня около 16:00 на улице Комсомольской произошло ДТП: маршрутная "ГАЗель" совершила наезд на женщину, она госпитализирована», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В полиции уточнили, что женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома № 10 по улице Комсомольской. Возраст пострадавшей и её точный диагноз полицейским пока неизвестны.







Очевидцы в социальных сетях сообщают, что у женщины травма головы.







Как пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ перевозчик Эдуард Остапенко, работающий на маршруте № 365, со сбитой женщиной всё в порядке — после того как врачи увезли пострадавшую, они её осмотрели и отпустили домой. Представители перевозчика с ней побеседовали и выяснили, что претензий к организации у женщины нет.





«Водитель на пешеходном переходе сбил, однозначно он виноват. Извинились, естественно, как могли», — добавил Эдуард Остапенко.







На прошлой неделе серьёзное ДТП с общественным транспортом случилось в Первомайском районе Новосибирска. На улице Нахимова автобус № 50 сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Женщина погибла.