На Северо-Чемском маршрутка сбила женщину на «зебре»
Вечером 6 декабря водитель маршрутного такси
«По предварительной информации, сегодня около 16:00 на улице Комсомольской произошло ДТП: маршрутная "ГАЗель" совершила наезд на женщину, она госпитализирована», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В полиции уточнили, что женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что у женщины травма головы.
Как пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ перевозчик Эдуард Остапенко, работающий на маршруте
«Водитель на пешеходном переходе сбил, однозначно он виноват. Извинились, естественно, как могли», — добавил Эдуард Остапенко.
На прошлой неделе серьёзное ДТП с общественным транспортом случилось в Первомайском районе Новосибирска. На улице Нахимова автобус № 50 сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Женщина погибла.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС