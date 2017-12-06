У водителя Toyota Chaser арестовали банковскую карту из-за штрафов его «двойника»

Автомобиль омича
Автомобиль омича

От водителя Toyota Chaser из Омска потребовали оплатить чужие штрафы. Мужчина, с карты которого списали 500 рублей, самостоятельно нашёл владельца автомобиля той же марки с идентичными номерами в Новосибирской области. 


О поиске автомобиля-«двойника» омич рассказал на сайте «Пикабу» 5 декабря. По словам мужчины, в 2014 году он купил Toyota Chaser и через некоторое время получил штраф из Новосибирска за перевозку детей без автокресла. Омич, у которого нет детей, обратился в ГИБДД Омска и Новосибирска, его автомобиль проверили на подлинность и пообещали отыскать «двойника» с такими же номерами.


Эту фотографию «двойника» скинули омичу участники автоклуба
Эту фотографию «двойника» скинули омичу участники автоклуба


Через два месяца ему сказали, что автомобиль нашли. А в 2017 году из-за неоплаченных штрафов банковскую карту омича арестовали судебные приставы. Мужчина вновь написал заявления в ГИБДД, а также в прокуратуру. Затем он обратился в новосибирский автоклуб Tourerv с просьбой помочь найти «двойника». Ему подсказали, что видели автомобиль в Бердске, позже омич связался с владельцем, и тот оплатил штрафы.


Выяснилось, что житель Новосибирской области обменял «Мазду» на Toyota Chaser без документов. Омич посоветовал ему сдать номера в ГИБДД, поскольку он уже передал инспекторам информацию о них. Мужчина его не послушал, в итоге автомобиль-«двойник» арестовали.


Редакция НГС.ОМСК связалась с автором поста. Георгий Бугаев пояснил, что ему прислали несколько штрафов, в том числе за неправильную парковку, а со счёта при аресте списали 500 рублей.


«После того как написал в новосибирскую ветку автоклуба [в соцсети "ВКонтакте"], за день нашли [владельца "двойника"], написали, кто это. Сначала мне скидывали фотографии, где он стоит. А потом, я так понял, он увидел мой пост, написал мне сам», — рассказал Георгий, добавив, что списанные с карты 500 рублей молодой человек ему вернул.


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали историю новосибирца, которому заблокировали банковские карты за долги его полного тезки из Кемеровской области.

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