Плетёмся в хвосте: Новосибирская область вошла в топ туристических регионов

В прошлом году Новосибирская область не вошла в топ-20
В прошлом году Новосибирская область не вошла в топ-20

Новосибирская область занимает двадцатое место в рейтинге туристической привлекательности регионов России.


К такому выводу пришли аналитики Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнала «Отдых в России».


Чтобы оценить туристический потенциал регионов, они проанализировали данные из открытых источников и ведомственную статистику за 2016 год. Кроме того, авторы исследования опросили региональную власть и работников туристической индустрии.


«В числе критериев — уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимость туристической отрасли в экономике региона, доходность отрасли туризма и гостеприимства региона, популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней, популярность региона у иностранцев. Также методология Национального туристического рейтинга – 2017 включала такие критерии, как экологическое "здоровье" региона, криминогенная обстановка, интерес к региону в интернете как к месту отдыха, продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.


В итоге Новосибирская область вошла в первую двадцатку рейтинга, улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом. Из регионов Сибири более привлекательными для туристов аналитики признали только Алтайский край (7-е место) и Иркутскую область (13-е место). 


Абсолютным лидером рейтинга стал Краснодарский край, на 2-м месте расположилась Москва, на 3-м — Московская область. Также в пятёрку лидеров вошли Республика Крым и Санкт-Петербург.


Ранее редакция НГС.НОВОСТИ составила список прекраснейших мест недалеко от Новосибирска, в которых обязательно стоит побывать.

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