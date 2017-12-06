Первый российский спортсмен заявил о решении поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом

Выступающий за Россию шестикратный олимпийский чемпион, конькобежец Виктор Ан первым из российских спортсменов заявил, что готов принять участие в Олимпиаде в корейском Пхёнчхане под нейтральным флагом.





Публикация от Victor An (@go2v) Июл 28 2014 в 7:34 PDT





«Если Россия не станет бойкотировать Олимпиаду в Пхёнчхане, я приму участие в состязаниях в нейтральном статусе. Я готовился к этому четыре года и просто не могу отказаться», — заявил Ан корейскому агентству «Рёнхап», передает РБК.





Виктор Ан (ранее Ан Хён Су) принял российское гражданство в 2011 году. На Олимпиаде 2014 года в Сочи он завоевал три золотых медали на соревнованиях по шорт-треку.





Олимпийский комитет России 5 декабря по решению исполкома Международного олимпийского комитета был дисквалифицирован на время проведения Игр-2018. «Чистые» российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде под нейтральным флагом. Им запрещено демонстрировать национальный флаг и герб России, а также исполнять гимн. Ранее президент Владимир Путин говорил, что такой вариант будет унижением для страны.





На вопрос о том, что будет в том случае, если власти России всё-таки объявят о бойкоте зимней Олимпиады – 2018, Ан заявил, что пока не знает и даже не хочет об этом думать.





Ан признал, что российским властям будет непросто позволить своим спортсменам выступать на Олимпиаде без национального флага.





«Но если они думают о спортсменах, которые так упорно тренировались, готовясь к Пхёнчхану, они должны позволить им соревноваться под нейтральным флагом», — подчеркнул Ан.





Российский прыгун с трамплина, участник Олимпиад в Турине и Ванкувере Денис Корнилов на вопрос о возможном участии в Олимпийских играх в Пхёнчхане заявил, что не может принимать единоличное решение.





«Пока не очень ясно, кто будет решать — ехать или нет нам на Олимпиаду. Такие решения спортсмен в одиночку принимать не может. За каждым из нас стоит целая команда, федерация, страна. Поэтому единоличные решения в такой ситуации не принимаются», — пояснил в интервью нижегородскому порталу NN.ru Денис Корнилов.





«Мне очень тяжело. Я тренировался и готовился к этим Олимпийским играм. Пусть они у меня не первые, но это всё равно очень важно для каждого спортсмена. Каждый из нас, если способен показать высокие результаты, заслуживает участия в Олимпиаде. Каждый из нас будет представлять Россию, и выступать без флага очень неприятно. Наша страна — это держава», — подчеркнул Денис Корнилов.





Конькобежка Юлия Скокова также заявила, что не приняла решения о том, готова ли она участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом. «Пока без комментариев. Сами ждём официального решения», — сказала екатеринбургскому порталу E1.RU конькобежка Юлия Скокова, которая сейчас находится в США.





Ждут решения российских спортивных чиновников и новосибирские спортсмены, которые претендовали на участие в Олимпийских играх в составе сборной России, — они рассказали НГС.НОВОСТИ, что хотели бы поехать в Южную Корею, но участие в Олимпиаде под нейтральным флагом — сложное для них решение.