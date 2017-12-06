«Неважно, под каким флагом ехать»: новосибирские спортсмены прокомментировали отстранение сборной

Новосибирские спортсмены ждут решения Олимпийского комитета России

Новосибирские спортсмены, которые не смогут выступить на зимних Олимпийских играх – 2018 в Южной Корее как представители России, готовы поехать на соревнования под нейтральным флагом, но ждут решения спортивных чиновников и ОКР.





В апреле 2018 года Олимпийский комитет России включил восьмерых новосибирцев в список кандидатов для подготовки к зимним Играм 2018 года в Южной Корее: биатлонисток Галину Нечкасову, Анну Никулину и Александру Алексешникову, лыжников Елену Соболеву и Андрея Собакарёва, сноубордистов Даниила Дильмана и Марию Васильцову и горнолыжника Сергея Майтакова.







Восемь новосибирских спортсменов вошли в расширенный список кандидатов в олимпийскую команду России на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, но 5 декабря, всего за два месяца до соревнований, Международный олимпийский комитет снял российскую сборную и выдвинул жёсткие условия для участия россиян. Теперь на Олимпиаду допустят только тех спортсменов, кто сам и их тренеры не были замешаны в допинговом скандале, а выйти они смогут под нейтральным флагом без государственной символики и экипировки.





Сейчас участие российских спортсменов остаётся под вопросом. Чиновники, политики и многие знаменитые спортсмены заявляют, что участие под нейтральным флагом неприемлемо. Сами спортсмены признаются, что во многом их решение будет зависеть от позиции чиновников.







«Я сейчас не могу дать конкретный ответ, я ещё не связывалась ни с тренером, ни с федерацией — не владею информацией, разрешат нам ехать под нейтральным флагом или нет, — объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ сноубордистка Мария Васильцова. —





Каждый спортсмен, конечно, хотел бы поехать и бороться за медали, но не хочется идти против своей страны. Всё равно все спортсмены — патриоты своей страны,





и мы хотим поддерживать хорошие отношения с Министерством спорта и федерациями. Не хочется падать лицом в грязь. Шансы [попасть в сборную] есть, но пока я нахожусь в восстановительном процессе по состоянию здоровья, но, надеюсь, в январе вернусь в форму».





Её поддерживает лыжник Андрей Собакарёв — из-за дисквалификации именитых спортсменов его шансы попасть в сборную растут, однако окончательный список лыжников будет известен только после чемпионата мира.





«Я бы поехал в любом случае. Для меня неважно, под каким флагом ехать — всё равно я буду представлять свою страну, и другие спортсмены и корреспонденты будут знать, что я представляю Россию. Но позиция нашего президента и федерации такова, что нет желания ехать под нейтральным флагом.





Я не знаю, как будут дальше развиваться события. В списке кандидатов много спортсменов, сейчас наш тренер делает всё, чтоб из нашей группы попало как можно больше людей. Могут поехать те, кто сейчас выступает на мировых этапах. Если сейчас ничего нового не всплывёт, то могут допустить из списка хоть всех, кроме шестерых: Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина и двух женщин — Матвеевой и Доценко», — пояснил Собакарёв.





Многие спортсмены не скрывают своего шока от столь сурового решения МОК. Сноубордистка из Новосибирска Алёна Заварзина, которая на соревнованиях выступает за Красноярский край, эмоционально отреагировала на последние новости — только неделю назад девушка стала амбассадором бренда ZASPORT, которая сшила сборной России форму к предстоящей Олимпиаде, а теперь девушка может вовсе не полететь в Южную Корею. В своём instagram Заварзина бурно отреагировала на ситуацию и написала: «Этот год должен когда-то закончиться...». В Instagram stories спортсменка устроила опрос среди подписчиков, выступать ли под нейтральным флагом.





Три четверти участников голосования в instagram Заварзиной поддерживают решение ехать в Южную Корею под флагом Олимпийского движения.





Многие спортсмены затруднились что-либо сказать о снятии России с Олимпиады. Так, например, биатлонистка Галина Нечкасова ответила НГС.НОВОСТИ, что «у неё пока не сложилось чёткого определения происходящему».





Уже известно, что из новосибирской «восьмёрки» на Олимпиаду точно не сможет поехать биатлонистка Анна Никулина, сообщили НГС.НОВОСТИ в областном Центре спортивной подготовки по биатлону, — по личным обстоятельствам.

