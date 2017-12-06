Новосибирские ветеринары вживили пластины в лапу хромого бездомного пса

Лакки после операции сможет опираться на переднюю лапу
Лакки после операции сможет опираться на переднюю лапу

Новосибирские ветеринары спасли бездомному псу по кличке Лакки сломанную лапу — теперь она станет для животного своего рода костылём.


«Лакки в ходе операции "поставили на место" кости и установили жёсткие пластины на повреждённую лапу, с которыми собака будет жить всю жизнь. Сейчас пёс в стабильном состоянии, температура в норме, он ест и пьёт», — рассказали в благотворительном фонде помощи животным «Варежка».


Собака попала к волонтёрам летом. Напуганного пса на трёх лапах заметили в одном из дачных посёлков. У пса был ошейник, а его передняя лапа была сильно повреждена. Волонтёры решили забрать его, чтобы помочь, напомнили в «Варежке».


Оказалось, что сломанная лапа — не единственная беда пса. Также у него нашли анемию и злокачественную опухоль. Собака прошла курс химиотерапии, после чего ветеринары смогли её прооперировать и спасти лапу. 


Собаке установили на повреждённую лапу жёсткие пластины
Собаке установили на повреждённую лапу жёсткие пластины


В фонде «Варежка» отметили, что операция была довольна дорогостоящей — она обошлась в несколько десятков тысяч рублей. Кроме того, деньги понадобятся и на реабилитацию пса.


Новосибирские ветеринары постоянно помогают животным, которые попали в беду. Они не только «чинят» им лапы, но и даже устанавливают кардиостимуляторы

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