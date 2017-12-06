«Город встанет»: водители автобусов решились на пятидневную забастовку из-за низкой зарплаты
Водители одного из автобусных маршрутов в левобережной части Новосибирска решили устроить забастовку с 10 по 15 декабря — их не устраивает зарплата.
Об этом в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщил один из водителей маршрута, попросив не указывать его фамилию.
«Мы планируем выйти на линию и встать на "конечках". Не знаем, правда, пока, кто поддержит. Сообщаем по сарафанному радио, — рассказал Сергей Н. — Нас уже просто довели до последнего. Хозяева отказываются что-либо оплачивать, потому что им мэрия уже должна деньги полгода».
Номер маршрута он не стал называть, опасаясь за то, что это может сорвать планы по забастовке, но упомянул, что это левобережный маршрут, на линию которого выходят 20 автобусов. Водитель объяснил, что главный повод для забастовки — задержка заработной платы и её размер.
«За этот год солярка подорожала на 30%. Мы получали 30 тысяч, а теперь к концу года получаем 20. Перевозим мы также по 400–500 пассажиров в день. Остаётся только на заправку и кондуктору,
— объяснил он. — Все наши руководители просто дорабатывают, пока кредиты. Как выплатят, город встанет. Смысла никакого, нет перспективы». Задержки зарплаты он связал с тем, что мэрия задерживает перевозчикам выплату компенсаций льготного проезда.
По его словам, 5 декабря подобную акцию провели водители маршрута
«Не было никакой забастовки. Мы проводили рабочее совещание на остановке "Полевая". А там выбежала кондуктор, сняла какой-то ролик, а вот я стал звездой», — рассказал Харитонов. По его словам, обсуждались давно назревшие, но до сих пор нерешённые вопросы с организаций элементарных условий для водителей на конечных остановках. На ней, например, нет ни столовых, ни туалета для работников общественного транспорта.
Кроме того, водители постоянно разбивают бамперы из-за плохого подъезда к остановке. «У администрации Кировского района ответ всегда такого плана, что вопрос на контроле, вопрос решается», — пояснил Харитонов. По его словам, задержек зарплат у них нет, однако выплаты от городской администрации компенсаций за льготный проезд пока поступили только за август.
Водитель маршрута
НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить ситуацию с маршрутом
О сложившемся в Новосибирске дефиците водителей перевозчики говорили ещё летом. Главные причины, по которым водители увольняются, — низкая зарплата и запрет ездить с правами, полученными в других государствах.
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Анна Богданова
Фото Станислава Хоменюка
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