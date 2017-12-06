«Город встанет»: водители автобусов решились на пятидневную забастовку из-за низкой зарплаты

Водители автобусного маршрута заявили, что будут бастовать с 10 декабря

Водители одного из автобусных маршрутов в левобережной части Новосибирска решили устроить забастовку с 10 по 15 декабря — их не устраивает зарплата.





Об этом в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщил один из водителей маршрута, попросив не указывать его фамилию.





«Мы планируем выйти на линию и встать на "конечках". Не знаем, правда, пока, кто поддержит. Сообщаем по сарафанному радио, — рассказал Сергей Н. — Нас уже просто довели до последнего. Хозяева отказываются что-либо оплачивать, потому что им мэрия уже должна деньги полгода».





Номер маршрута он не стал называть, опасаясь за то, что это может сорвать планы по забастовке, но упомянул, что это левобережный маршрут, на линию которого выходят 20 автобусов. Водитель объяснил, что главный повод для забастовки — задержка заработной платы и её размер.





«За этот год солярка подорожала на 30%. Мы получали 30 тысяч, а теперь к концу года получаем 20. Перевозим мы также по 400–500 пассажиров в день. Остаётся только на заправку и кондуктору,





— объяснил он. — Все наши руководители просто дорабатывают, пока кредиты. Как выплатят, город встанет. Смысла никакого, нет перспективы». Задержки зарплаты он связал с тем, что мэрия задерживает перевозчикам выплату компенсаций льготного проезда.





По его словам, 5 декабря подобную акцию провели водители маршрута № 60 , который ходит по маршруту Дюканова (Троллейный ж/м) — Полевая (Затулинский ж/м). Однако сам перевозчик этого маршрута информацию не подтвердил. Сергей Харитонов, руководитель ООО «Предприятие "СИБНИКМА"», обслуживающего автобусный маршрут № 60 , объяснил, что это было всего лишь собрание по рабочим вопросам, которое сняла на видео одна из кондукторов.





«Не было никакой забастовки. Мы проводили рабочее совещание на остановке "Полевая". А там выбежала кондуктор, сняла какой-то ролик, а вот я стал звездой», — рассказал Харитонов. По его словам, обсуждались давно назревшие, но до сих пор нерешённые вопросы с организаций элементарных условий для водителей на конечных остановках. На ней, например, нет ни столовых, ни туалета для работников общественного транспорта.





Собрание водителей маршрута № 60 5 декабря





Кроме того, водители постоянно разбивают бамперы из-за плохого подъезда к остановке. «У администрации Кировского района ответ всегда такого плана, что вопрос на контроле, вопрос решается», — пояснил Харитонов. По его словам, задержек зарплат у них нет, однако выплаты от городской администрации компенсаций за льготный проезд пока поступили только за август.





Водитель маршрута № 60 Вадим Кобец, который присутствовал на этом собрании, рассказал НГС.НОВОСТИ, что автобусы стояли после утреннего часа пик. На собрание водителей, по его словам, приезжал директор муниципального Центра управления городским автоэлектротранспортом Александр Руденко. «В 11 встали, в час мы уже поехали по маршруту. Повода не было, чтобы бастовать. Мы просто всё наболевшее директору показывали. Но директор даже не может ничего сделать. Нас со всех сторон давят, глушат. Говорят, что денег нет, администрация не выдаёт на это средств», — объяснил Кобец. По его словам, автобусы собрались днём, так как смена начинается в 5:00, а заканчивается около полуночи — другой возможности собраться у водителей просто не было.





НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить ситуацию с маршрутом № 60 и задолженностью перед перевозчиками по компенсации льготного проезда.





О сложившемся в Новосибирске дефиците водителей перевозчики говорили ещё летом. Главные причины, по которым водители увольняются, — низкая зарплата и запрет ездить с правами, полученными в других государствах.