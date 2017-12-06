И вот она нарядная: для новосибирцев срубят десятки тысяч новогодних ёлок

Лучше всего рубить ёлки при слабом морозе
Лучше всего рубить ёлки при слабом морозе

К Новому году лесоводы планируют спилить в Новосибирской области 30 тысяч ёлок на продажу.


«При отборе ёлок заготовители отдают предпочтение деревьям высотой от полутора до двух метров высотой. Именно таких размеров ели пользуются особой популярностью у покупателей, а "лидером" среди своих зелёных собратьев была, есть и остаётся пихта. В Новосибирской области её заготавливают в трёх лесничествах — Болотнинском, Маслянинском и Мирновском (в Тогучинском районе). Остальные лесные хозяйства реализуют ели и сосны», — сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.


В министерстве уточнили, что цена ёлок в лесхозах осталась на уровне прошлого года — от 300 рублей. Спиливать ёлки к празднику специалисты начали в двадцатых числах ноября. Всего они планируют заготовить около 30 тысяч ёлок и хвойных лап.


«Лесники говорят, что самая благоприятная погода для рубки ёлок — лёгкий мороз и отсутствие осадков. Тогда ёлкам гарантирован презентабельный вид. Сильный мороз также может навредить красоте ёлок — они промёрзнут и станут хрупкими, словно хрусталь. И если сразу с мороза занести ёлку в тёплое помещение, то она рискует остаться без своего шикарного "колючего" наряда — иголки могут просто осыпаться», — комментируют в министерстве природных ресурсов и экологии.


Первые площадки по продаже ёлок открылись и в Новосибирске, а мэрия опубликовала карту ёлочных базаров, которые будут работать в городе в декабре: предприниматели займут 40 площадок во всех районах.


В региональном министерстве природных ресурсов и экологии напомнили, что за незаконную вырубку ёлок полагается штраф: 3–4 тысячи для физических лиц, 20–40 тысяч для должностных и 200–300 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, браконьерам придётся заплатить за то количество деревьев, которое они уничтожат: каждая незаконно срубленная ёлка обойдётся от 3 тысяч рублей.

Прочтений: 288
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Исполнить новогодние желания поможет Сбербанк
8 декабря в прямом эфире НГС заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбербанка расскажет о продуктах и услугах банка по потребительскому и ипотечному кредитованию, вкладах и специальных праздничных предложениях.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено