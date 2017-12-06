И вот она нарядная: для новосибирцев срубят десятки тысяч новогодних ёлок

Лучше всего рубить ёлки при слабом морозе

К Новому году лесоводы планируют спилить в Новосибирской области 30 тысяч ёлок на продажу.







«При отборе ёлок заготовители отдают предпочтение деревьям высотой от полутора до двух метров высотой. Именно таких размеров ели пользуются особой популярностью у покупателей, а "лидером" среди своих зелёных собратьев была, есть и остаётся пихта. В Новосибирской области её заготавливают в трёх лесничествах — Болотнинском, Маслянинском и Мирновском (в Тогучинском районе). Остальные лесные хозяйства реализуют ели и сосны», — сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.







В министерстве уточнили, что цена ёлок в лесхозах осталась на уровне прошлого года — от 300 рублей. Спиливать ёлки к празднику специалисты начали в двадцатых числах ноября. Всего они планируют заготовить около 30 тысяч ёлок и хвойных лап.







«Лесники говорят, что самая благоприятная погода для рубки ёлок — лёгкий мороз и отсутствие осадков. Тогда ёлкам гарантирован презентабельный вид. Сильный мороз также может навредить красоте ёлок — они промёрзнут и станут хрупкими, словно хрусталь. И если сразу с мороза занести ёлку в тёплое помещение, то она рискует остаться без своего шикарного "колючего" наряда — иголки могут просто осыпаться», — комментируют в министерстве природных ресурсов и экологии.







Первые площадки по продаже ёлок открылись и в Новосибирске, а мэрия опубликовала карту ёлочных базаров, которые будут работать в городе в декабре: предприниматели займут 40 площадок во всех районах.







В региональном министерстве природных ресурсов и экологии напомнили, что за незаконную вырубку ёлок полагается штраф: 3–4 тысячи для физических лиц, 20–40 тысяч для должностных и 200–300 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, браконьерам придётся заплатить за то количество деревьев, которое они уничтожат: каждая незаконно срубленная ёлка обойдётся от 3 тысяч рублей.