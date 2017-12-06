Приставы: исполнить решение суда по иску областной больницы к «АСТ-54» невозможно

Приставы выяснили, что ООО «АСТ-54» исключили из ЕГРЮЛ ещё в 2012 году

Судебные приставы намерены прекратить исполнительное производство по иску, который новосибирская областная больница подала к ООО «АСТ-54» и выиграла. Выполнить решение суда оказалось невозможно.







О том, что больница выиграла иск о защите деловой репутации, её представители сообщили накануне — добиться исполнения решения суда уже поручили судебным приставам. Кировский суд Новосибирска решил, что на сайте act-54.ru и в паблике «Новосибирская служба эвакуации “АСТ-54”» (социальная сеть «ВКонтакте») должно появиться опровержение прежней публикации о деятельности областной больницы.







Однако сегодня, 6 декабря, приставы сообщили, что исполнить решение невозможно.







«В ходе исполнительных действий установлено, что организация-должник (ИНН, указанный в исполнительном документе, — 5404277085) исключён из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц. — Е.Г.) в 2012 году.





Согласно Федеральному закону "Об исполнительном производстве" исключение из ЕГРЮЛ является основанием для прекращения исполнительного производства.





Таким образом, исполнительное производство в ближайшее время будет прекращено»,





— сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в ответ на запрос в управлении ФССП по Новосибирской области.







Администратор сообщества «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» Виталий Полищук ранее заявлял, что облбольница судилась с компанией, которая не имеет отношения к паблику.





Поводом для иска стала публикация в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте», а также на официальном сайте ООО «Автомобильная скорая техпомощь-54», сообщали раньше в пресс-службе Кировского районного суда. Публикация была сделана в декабре 2016 года. В ней шла речь о том, что сотрудники ожогового отделения не оказали должным образом медпомощь поступившему туда ребёнку.





«В частности, в информации указывалось на грубое отношение, "беспредел" в отношении подростка со стороны медицинского персонала. По итогам этой публикации следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области организовало доследственную проверку в ожоговом отделении истца», — отмечалось в иске. В итоге никаких нарушений в работе врачей и медсестер следователи не обнаружили.