Пеняйте на себя: что делать новосибирцам, опоздавшим с оплатой налогов

Если вы не пользуетесь интернет-сервисами, идите за квитанциями в инспекцию

Россиянам, которые не успели или забыли до 1 декабря включительно заплатить налоги на недвижимость, землю и транспорт, начали начислять пени — НГС объясняет, как они считаются и куда идти, если налоговое уведомление так и не пришло.







Для упустивших последний срок оплаты налогов есть несколько вариантов. Первый — если есть «Личный кабинет» на сайте ФНС, то стоит заглянуть туда и оплатить налог. Там же отражается размер пени за просрочку и сумма переплаты, если таковая есть. Из личного же кабинета можно сразу погасить долг в режиме реального времени.







Вариант второй — через портал госуслуг. Здесь вы не видите саму квитанцию, а только размер налога и пени. Сюда же могут «упасть» и старые «хвосты» — долги по предыдущим платежам. Поэтому если вы сомневаетесь, то запросите в Федеральной налоговой службе расшифровку. Оплатить налоги можно также напрямую из сервиса.







Вариант третий — если у вас нет личного кабинета, вы не зарегистрированы на портале госуслуг и не получили бумажную квитанцию, то идите с паспортом в инспекцию ФНС по месту жительства или месту нахождения объекта недвижимости. Там вам дадут квитанцию на оплату налога и пени.







Напомним, со 2 декабря всем, кто не оплатил налоги, начали начислять пени — 1/300 ставки рефинансирования ежедневно. Приведём пример: за день просрочки по долгу в 767 рублей пеня составит 21 копейку (767 × 1/300 × 8,27%).







Отметим, что данные в «Личном кабинете» и на портале госуслуг ежедневно актуализируются. В ФНС уточняют, что как только сведения о платеже поступят в налоговую, датой оплаты будет считаться дата списания денег со счёта в банке. Если пени начислены до поступления сведений налоговикам, то, когда поступит оплата, пени пересчитают автоматически. Кстати, на портале госуслуг всплывает сообщение, что для начала стоит заплатить сам налог и дождаться, пока ФНС обработает платёж (в течение 14 дней).







В начале нужно оплатить сам налог, а затем пени





«Если сумма налога или пени смущает, перед оплатой лучше обратиться в налоговую за разъяснениями», — рекомендуют в ФНС.







На федеральном уровне обсуждалась возможность того, чтобы отодвинуть срок начисления пени за неоплаченный налог на недвижимость за 2016 год на 1 июля 2018 года. Такая мера уже принята в Москве.





По имущественным налогам предусмотрены льготы как на федеральном, так и на региональном уровне. Они носят заявительный характер — о желании освободиться от налога нужно сообщить в инспекцию до 1 апреля. Сделать это можно лично, по почте или воспользовавшись электронным сервисом на сайте ФНС России через личный кабинет.







Напомним, с 1 января 2015 года подход к предоставлению льготы по налогу на имущество физлиц изменился. Теперь, к примеру, пенсионер, имея в собственности две квартиры и дачу, освобождается от налога только по одному объекту одного вида, который сам выберет. Или льгота автоматически предоставляется на самый «дорогой» объект. Если льготник забыл написать заявление, то может обратиться в налоговую, и размер платежа ему пересчитают.







Подробную информацию о правилах исчисления и порядке уплаты имущественных налогов физлицами можно получить в офисах налоговых органов либо позвонив по единому телефону контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

