Две сибирячки собрали проституток в квартире в Академгородке и попали в полицию

Женщины уже дали признательные показания
Женщины уже дали признательные показания

Полиция задержала двух сибирячек за преступный бизнес — они организовали работу проституток в Бердске и Академгородке.


Сейчас подозреваемые уже дали признательные показания.


«Одна из задержанных жила вместе с "работницами" на квартире в Академе, другая — в черте Новосибирска», — уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


Через объявления в газетах они приглашали женщин на «высокооплачиваемую работу». Также задержанные распространяли визитки, чтобы найти клиентов, приглашали мужчин на съёмную квартиру в Академгородке, также приезжали к заказчикам в сауны и домой.


3 декабря оперативники провели у подозреваемых дома обыски, где нашли сотовые телефоны, карты памяти, планшеты, системный блок, более 500 рекламных визиток с номерами телефонов, а также тетради с черновиками по распределению заработанных денег.


Макеты визиток, которые распространяли женщины
Макеты визиток, которые распространяли женщины


Задержанным — 28 лет и 34 года. Одна из них уже отбывала наказание за организацию проституции. Сейчас женщины находятся под стражей, их подозревают в вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК РФ).


В полиции не смогли уточнить, сколько женщин работали у задержанных, эта информация сейчас уточняется. 


«Сотрудники уголовного розыска занимаются сбором доказательной базы, выявляют и документируют все факты преступной деятельности фигурантов», — объяснили в ГУ МВД.


В прошлом году полицейские также обнаружили бордель в Ленинском районе Новосибирска. В квартире на проспекте Карла Маркса тогда задержали нескольких девушек и двух мужчин.

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