Новосибирец запустил сайт с древними картами Лукоморья и Тьмутаракани

Новосибирец запустил сайт, на котором публикуются старинные и необычные карты — на них можно найти Лукоморье и Тьмутаракань.


Лукоморье — это реально существовавшие земли в Сибири
Лукоморье — это реально существовавшие земли в Сибири


36-летний айтишник Константин Орленко начал увлекаться географическими картами ещё в детстве. Он признался, что ему всегда было интересно рассматривать те места, в которых бывали известные путешественники. Во взрослой жизни поездки в разные места мира стали для Орленко основным хобби. Из каждого места сибиряк старался привезти карты.


«У меня накопилось очень много записок о разных местах мира, захотелось поделиться ими с другими людьми. Так появился сайт mapsa.ru, его активным наполнением я начал заниматься с этой осени. Его содержание — это интересные географические факты. Надеюсь, в будущем на портале появятся какие-то самодостаточные исследования», — рассказал собеседник корреспонденту НГС.НОВОСТИ.


За последние годы Константину удалось собрать около сотни карт — они занимают две коробки и тубус. 


Среди эксклюзивных — американская лётная карта, карта московского метро середины XX века, красочные карты Гранд-Каньона, Венесуэлы и Австралии.


Одной из самых неожиданных находок для новосибирца стали земли сказочного Лукоморья. Их Константин обнаружил на карте Сибири XV века.


Княжество Тьмутаракань существовало на Таманском полуострове
Княжество Тьмутаракань существовало на Таманском полуострове


«Располагалось Лукоморье где-то на Западно-Сибирской равнине. По моим соображениям и судя по названию (лукоморье — изгиб моря), от Обской губы и города Надыма до Сибирских увалин в районе города Ноябрьска», — рассказал коллекционер.


Ещё одной Орленко находкой стало княжество со столицей в Тьмутаракани, существовавшее в X–XI веках на Таманском полуострове.


Все свои поездки Константин старается совмещать со своим картографическим хобби. «Хочется посмотреть, что в плане исторических карт было в тех местах, которые я посещаю», — говорит собеседник.


Всего у новосибирца около ста разных карт, среди них карта киргизских степей
Всего у новосибирца около ста разных карт, среди них карта киргизских степей


В начале 2018 года Константин собирается поехать в киргизский город Нарын по следам русского географа Петра Семёнова–Тян-Шанского. До этого сибиряк посетил другие места, где был Семенов-Тян-Шаньский — Алтай, Восточный Казахстан, Алма-Ату, Каракол.


Новосибирцы нередко выбирают себе необычные хобби и делятся своими открытиями с другими. В этом году редакция НГС.НОВОСТИ рассказывала об увлечении 32-летнего новосибирца Александра Мачульского, который вот уже семь лет путешествует по миру с фотоаппаратом, снимая крупных морских обитателей в разных частях планеты.

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