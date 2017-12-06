Новосибирец запустил сайт с древними картами Лукоморья и Тьмутаракани

Новосибирец запустил сайт, на котором публикуются старинные и необычные карты — на них можно найти Лукоморье и Тьмутаракань.







Лукоморье — это реально существовавшие земли в Сибири





36-летний айтишник Константин Орленко начал увлекаться географическими картами ещё в детстве. Он признался, что ему всегда было интересно рассматривать те места, в которых бывали известные путешественники. Во взрослой жизни поездки в разные места мира стали для Орленко основным хобби. Из каждого места сибиряк старался привезти карты.







«У меня накопилось очень много записок о разных местах мира, захотелось поделиться ими с другими людьми. Так появился сайт mapsa.ru, его активным наполнением я начал заниматься с этой осени. Его содержание — это интересные географические факты. Надеюсь, в будущем на портале появятся какие-то самодостаточные исследования», — рассказал собеседник корреспонденту НГС.НОВОСТИ.







За последние годы Константину удалось собрать около сотни карт — они занимают две коробки и тубус.





Среди эксклюзивных — американская лётная карта, карта московского метро середины XX века, красочные карты Гранд-Каньона, Венесуэлы и Австралии.







Одной из самых неожиданных находок для новосибирца стали земли сказочного Лукоморья. Их Константин обнаружил на карте Сибири XV века.







Княжество Тьмутаракань существовало на Таманском полуострове





«Располагалось Лукоморье где-то на Западно-Сибирской равнине. По моим соображениям и судя по названию (лукоморье — изгиб моря), от Обской губы и города Надыма до Сибирских увалин в районе города Ноябрьска», — рассказал коллекционер.







Ещё одной Орленко находкой стало княжество со столицей в Тьмутаракани, существовавшее в X–XI веках на Таманском полуострове.







Все свои поездки Константин старается совмещать со своим картографическим хобби. «Хочется посмотреть, что в плане исторических карт было в тех местах, которые я посещаю», — говорит собеседник.







Всего у новосибирца около ста разных карт, среди них карта киргизских степей





В начале 2018 года Константин собирается поехать в киргизский город Нарын по следам русского географа Петра Семёнова–Тян-Шанского. До этого сибиряк посетил другие места, где был Семенов-Тян-Шаньский — Алтай, Восточный Казахстан, Алма-Ату, Каракол.







Новосибирцы нередко выбирают себе необычные хобби и делятся своими открытиями с другими. В этом году редакция НГС.НОВОСТИ рассказывала об увлечении 32-летнего новосибирца Александра Мачульского, который вот уже семь лет путешествует по миру с фотоаппаратом, снимая крупных морских обитателей в разных частях планеты.