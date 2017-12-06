Попали на экран: в центре Новосибирска поставили новую Доску почёта с огромным телевизором
На Красном проспекте в центре Новосибирска начали монтировать необычную Доску почёта.
Новая конструкция появилась возле Камерного зала филармонии и здания мэрии.
«Установка состоит из двух блоков — большого экрана, на котором будет транслироваться различная информация, и непосредственно стенда с фотографиями людей, руководителями новосибирских предприятий и организаций, занесённых на городскую Доску почёта», — сообщили в пресс-центре мэрии города.
В мэрии уточнили, что мультимедийную систему для этой доски разработала новосибирская компания «Викрам» — ранее её сотрудники, например, предлагали властям установить в городе интеллектуальные уличные светильники.
Официальное открытие новой Доски почёта власти запланировали на середину декабря.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова