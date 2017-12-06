«Там волкодавы!»: стая диких собак несколько часов не выпускала детей из подъезда

Стая собак терроризирует жителей улицы Нахимова уже много лет

5 декабря в Первомайском районе Новосибирска школьникам пришлось прятаться в подъезде от стаи собак — чтобы спастись, они вызвали полицию.





Инцидент случился на улице Нахимова — здесь расположен частный сектор и двухэтажные дома.







«Вчера мои дети пошли встречать младшую дочь из школы, но до дома дойти не успели — собака кинулась на дочь, разорвала ей всю куртку. Её не укусила, но вещи были разодраны. Они успели забежать к подружке в дом, спрятались. Я хотела их вывести от подружки, но меня собаки не пропустили — у меня на руках был ребёнок маленький. В итоге дети сами вызвали полицию, полицейские приехали — я подбежала, заявление написала», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница Первомайки Любовь Шкуратова.





По словам Шкуратовой, в стае, которая атаковала детей, было девять собак и животные терроризируют жителей уже много лет. В двухэтажном доме на Нахимова, рядом с которым было нападение, живёт пенсионерка — её жители этого района считают хозяйкой стаи.







Куртка, которую порвала собака





«Ей 86 лет, она развела этих собак — она кормит их в квартире и на улицу выпускает. Она утверждает, что у неё две собаки. Но остальные выросли с её щенков — она их прикормила. <...> Мы ходим в школу мимо этого дома, по-другому никак — только через лес обойти, вчера обходили. Собаки кидаются больше всего на детей. Я тут живу 13 лет, всё это время собаки тоже были здесь. Раньше их было мало, и они не кидались, а кидаются лет 7–8», — рассказала женщина. Любовь Шкуратова добавила, что стала обращаться в различные инстанции с прошлого года, после того как её младшая дочь пошла в школу.







Мать девочки, в доме которой прятались дети, Алла Маркова рассказала, что школьники по очереди укрываются от собак в разных домах. В прошлый раз спасались в доме Любови Шкуратовой.











«Собаки неоднократно налетали на моего ребёнка, на меня — мы никак не можем с ними ничего сделать. В полицию неоднократно обращались, звонили, писали. Позавчера мой ребёнок полтора часа простояла возле нашего подъезда, потому что её собаки не пускали. Она боится собак, а там волкодавы!





Я была на работе, она звонила, плакала, что не может зайти домой, потому что там вот эта свора.





Ей пришлось идти к соседке. Мы уже во все инстанции обращались, чтобы у этой пенсионерки изъяли всех собак», — рассказала Алла Маркова.







Некоторые жители научились отбиваться от собак подручными средствами — палками и газовыми баллончиками. «Я утром мимо этого дома иду с палкой и перцовым баллончиком, вечером меня встречает старший сын с работы, потому что пройти там нереально — они вылетают, лают. Если одна кинется, то вся стая побежит. Я в основном палкой пугаю их, они убегают, а баллончик держу на всякий случай, если окажутся ближе», — отметила ещё одна жительница улицы Нахимова Ирина Шатохина.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили, что накануне полицейские выезжали на улицу Нахимова. Сейчас в полиции проверяют ситуацию и готовят представление в Центр по проблемам домашних животных, который занимается отловом.







Жители уверяют, что муниципальную службу отлова они вызывают постоянно, но от этого ничего не меняется. «Мы каждый день почти вызываем отлов. Мы делаем заявку, приезжают они дня через три и никаких мер не принимают. У них собаки прямо из-под носа уходят», — рассказала Любовь Шкуратова. Но на днях сотрудники службы отлова достали из сарая пенсионерки шестерых щенков, утверждают жители домов на Нахимова.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию со стаями бродячих собак на Нахимова.







В феврале 2017 года НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой стае собак, которая пугала жителей улицы Колхидской в Ленинском районе. А в ноябре 2016 года жительница коттеджного посёлка «Близкий» написала заявление в полицию после того, как её пожилую мать укусила бездомная собака.





А в конце прошлого месяца НГС.НОВОСТИ публиковали репортаж из Центра по проблемам домашних животных — о жизни собак после отлова.