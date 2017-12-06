Без шансов: восемь новосибирских спортсменов не смогут представить Россию на Олимпиаде
Восемь спортсменов из Новосибирской области лишились шансов выступить в национальной сборной России на Олимпиаде в Южной Корее — накануне Международный олимпийский комитет не допустил российскую команду на соревнования.
На заседании в Лозанне российским спортсменам предложили участвовать под нейтральным флагом и без государственной символики и экипировки.
Восемь новосибирских спортсменов вошли в расширенный список кандидатов в олимпийскую команду России. Как следует из материалов на сайте ОКР, в их числе были биатлонистки Галина Нечкасова, Анна Никулина и Александра Алексешникова, Елена Соболева и Андрей Собакарёв, сноубордисты Даниил Дильман и Мария Васильцова и горнолыжник Сергей Майтаков.
Также в список претендентов входила сноубордистка из Новосибирска Алёна Заварзина, которая сейчас представляет Красноярский край. В своём Instagram Заварзина написала: «Этот год должен когда-то закончиться...» В Instagram stories спортсменка устроила опрос среди подписчиков, выступать ли под нейтральным флагом.
Окончательный состав олимпийской сборной для соревнований в Пхёнчхане ОКР не публиковал.
В ноябре МОК лишил новосибирскую биатлонистку Ольгу Вилухину двух серебряных медалей Олимпиады в Сочи из-за допингового скандала, однако Вилухина заявила, что не отдаст свои награды.
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Дарья Януш
Фото Рамиля Ситдикова (РИА Новости)