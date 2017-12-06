«Яндекс» нашёл новосибирца, который прослушал самую популярную песню года 580 раз

Новосибирцы весь год слушали «Shape of You», «Believer» и «Despacito»
Новосибирцы весь год слушали «Shape of You», «Believer» и «Despacito»


Яндекс.Музыка выяснила, что новосибирцы слушали в 2017 году — среди самых популярных треков оказались «Shape of You» Эда Ширана и «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.


«В Новосибирске больше слушают иностранную музыку: в топ-10 четыре трека на русском языке против шести зарубежных. Местный топ-10 почти полностью совпадает с общероссийским. Единственное различие в том, что новосибирцы чуть меньше увлекаются творчеством Imagine Dragons: в список самых популярных треков года попала только одна песня этой группы», — рассказала НГС.НОВОСТИ региональный представитель компании «Яндекс» Наталья Брус.


Самой популярной песней в Новосибирске оказалась композиция «Shape of You» Эда Ширана. 


Оказалось, что один из новосибирцев за год прослушал её 580 раз.


Весь рейтинг предпочтения новосибирцев выглядит так:


1.  Ed Sheeran — «Shape of You»

2.  Burito — «По волнам»

3.  Imagine Dragons — «Believer»

4.  Luis Fonsi feat. Daddy Yankee — «Despacito»

5.  Грибы — «Тает лёд»

6.  LOBODA — «Случайная»

7.  Charlie Puth — «Attention»

8.  Portugal. The Man — «Feel It Still»

9.   Artik & Asti — «Неделимы»


«Shape of You» лидировала в предпочтениях новосибирцев и по итогам лета, а вот композиция «Despacito» летом была популярнее, чем к концу года — прежде она была на втором месте.

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