«Яндекс» нашёл новосибирца, который прослушал самую популярную песню года 580 раз

Новосибирцы весь год слушали «Shape of You», «Believer» и «Despacito»





Яндекс.Музыка выяснила, что новосибирцы слушали в 2017 году — среди самых популярных треков оказались «Shape of You» Эда Ширана и «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.







«В Новосибирске больше слушают иностранную музыку: в топ-10 четыре трека на русском языке против шести зарубежных. Местный топ-10 почти полностью совпадает с общероссийским. Единственное различие в том, что новосибирцы чуть меньше увлекаются творчеством Imagine Dragons: в список самых популярных треков года попала только одна песня этой группы», — рассказала НГС.НОВОСТИ региональный представитель компании «Яндекс» Наталья Брус.





Самой популярной песней в Новосибирске оказалась композиция «Shape of You» Эда Ширана.





Оказалось, что один из новосибирцев за год прослушал её 580 раз.





Весь рейтинг предпочтения новосибирцев выглядит так:





1. Ed Sheeran — «Shape of You»



2. Burito — «По волнам»



3. Imagine Dragons — «Believer»



4. Luis Fonsi feat. Daddy Yankee — «Despacito»



5. Грибы — «Тает лёд»



6. LOBODA — «Случайная»



7. Charlie Puth — «Attention»



8. Portugal. The Man — «Feel It Still»



9. Artik & Asti — «Неделимы»







«Shape of You» лидировала в предпочтениях новосибирцев и по итогам лета, а вот композиция «Despacito» летом была популярнее, чем к концу года — прежде она была на втором месте.